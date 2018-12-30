به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی در نطق پیش از دستور به مناسبت فرا رسیدن سالگرد حماسه ۹ دی اظهار داشت: فرا رسیدن سالروز حماسه نهم دی ماه را به نمایندگان محترم و ملت سربلند ایران تبریک عرض می‌کنم.

وی ادامه داد: نهم دی ماه از آن جهت در تاریخ ایران جای گرفت و در خاطره‌ها ماند که قدرت حضور ملت را دربردارد، قدرتی که با صلابت، چالش‌ها را از بین برد و شرایط را روشن و تثبیت کرد؛ قدرتی که به اغواگری‌ها و شیطنت‌های بیگانگان سیلی محکم زد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: پس از کشمکش‌های چند ماهه، ملت بزرگ ایران در نهم دی ماه اراده‌ خود را جایگزین رفتارهای ماجراجویانه داخلی و خارجی نمود؛ به همین جهت در انقلاب اسلامی در ۴۰ سال همواره از بحران‌های داخلی و خارجی نجات یافته است.

لاریجانی تأکید کرد: اصل پیروزی انقلاب اسلامی و برچیده شدن استبداد پهلوی با حضور یکپارچه ملت و رهبری حکیمانه امام(ره) محقق شد. در مقابله با گروهک‌های جدایی‌طلب، منافقین و ماجراجویی بنی‌صدر و ترورهای مؤثر و مکرر گروه‌های منافق با صحنه‌گردانی ملت، همه این شگرف‌هایی که برای یأس ملت آفریده شده بود، یکباره از بین رفت.

۹ دی غبارآلودگی فضای سیاسی را از بین برد

لاریجانی ادامه داد: در جنگ تحمیلی آنچه باعث یأس دشمن شد که با پشتوانه برخی کشورهای بی شرافت در منطقه و حمایت قدرت های بزرگ مخصوصا آمریکا سال ها جنگ را علیه ملت ایران تحمیل کردند، حضور ملت به خصوص جوانان در صحنه دفاع مقدس و ایجاد فضای شورانگیز مجاهدت بسیجیان بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از کشمکش های سیاسی فرساینده بنی صدر علیه رهبران حزب جمهوری اسلامی و مسئولان نظام و درگیری های امنیتی منافقین، آن هم در شرایط تجاوز دشمن به سرزمین ایران و فضای تبلیغاتی شدید علیه انقلاب، حضور ملت در صحنه سیاسی کشور و جبهه‌ها معجزه ای بزرگ خلق کرد.

عضو شورای هماهنگی سران قوا با تاکید بر اینکه ۹ دی ماه سنخ چنین رویدادی بود که غبارآلودگی فضای سیاسی را از بین برد و کشمکش های داخلی را پایان داد، گفت: ۹ دی ماه زنجیره ای از دخالت های فرصت طلبانه آمریکا و بعضی کشورهای غربی و برخی ناامنی های کوچک را سر جای خود نشاند و با روشنگری مسیر انقلاب را مستحکم کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از دلایل مهم چالش های آن روز عدم توجه به قانون و تمکین به آن بود. اینکه در همه نظام های جا افتاده اصل را بر قانون پذیری می گذارند و پای آن می ایستند به این جهت است که عبور از این مقوله هزینه های سنگینی برای منافع ملی و امنیت ملی کشور خواهد داشت و این درس بزرگی برای نسل امروز و فرداست که بدانند حتی با تخلف‌های کوچک از قانون نیز باید مبارزات جدی داشت چون فراگیری تخلفات کوچک هم می‌تواند پایه های مدنیت کشور را بلرزاند.

عضو شورای عالی امنیت ملی با اشاره به رخنه فرصت طلبان و استفاده ضدانقلاب از کشمکش‌های داخلی در ماجرای انتخابات سال ۸۸ گفت: ملاحظه کردید در چند ماه پس از انتخابات مخصوصا در روز عاشورای آن سال فرصت طلبان و ضدانقلاب چگونه اهانت به ساحت مقدس امام حسین(ع) و عاشورا نمودند، با اقدامات زشت و توهین به نظام عزاداری ملت را مضاعف کردند.

وی ادامه داد: این ملت بزرگ این تجربه ها را دارد و از همین رو این روزها با حساسیت زیاد علیرغم بسیاری از مشکلات کشور و تحریم ها صحنه را زیر نظر دارد و می داند تروریست های جلاد و معاندین انقلاب در پی فرصت برای ضربه زدن به همه ابعاد انقلاب هستند.

لاریجانی اظهار داشت: آنها به همراهی آمریکا، ایران گسترده و قوی را نمی پسندند و به دنبال ضربه به استقلال و تمامیت ارضی کشور هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همین جا باید به این نکته کلیدی توجه داشت که راز نهم دی ماه به ایمان مردم و تعصب مقدس آنها به اهل بیت(ع) بازمی گشت که با همه صبر انقلابی در ماه‌های قبل در مقابل بی حرمتی به عاشورا یکباره وظیفه خود را در خروش ملی دیدند.

عضو شورای هماهنگی سران قوا با اشاره به دخالت های خارجی مخصوصا آمریکا در حوادث ماه های قبل از نهم دی اظهار داشت: در این دخالت آمریکا صریح بود؛ ادبیات آن روز مسئولان آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و منافعی که برای این امر اختصاص دادند و خود اعلام کردند چند امر را نشان داد؛ یک، مترصد بودن آنها برای استفاده از هرگونه سستی سیاسی و امنیتی داخل ایران برای ضربه زدن به منافع ملت. دوم، آشنایی اندک آنان با خصوصیات جامعه شناسی ملت ایران و فریب خوردگی آنها از اطلاعات غلط ضدانقلاب و منافقین است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: به نظر می رسد امروز هم آمریکا گرفتار این توهم اسف آور است که تحریم ها علیه ایران و موتور تبلیغات ضدایران را با جدیت دنبال می‌کند، به حدی که نمی تواند آرزوهای باطل خود را عیان نکند.

عضو شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: رئیس‌جمهور «درهم و برهم» آمریکا تخیلات مشوش خود را بیان کرده است اما ملت ایران پای عزت و استقلال خود ایستاده و اصولا بسیاری از ملت‌ها این بیداری را پیدا کرده اند. ملاحظه کنید ملت رشید عراق در مقابل اهانت آمریکا به آنها در چند روز قبل چگونه واکنش نشان داد.

کمیسیون آموزش گزارش حادثه دانشگاه واحد علوم و تحقیقات را به مجلس ارائه کند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این خوی استکباری آمریکا است که یک روز پس از چپاول اموال سعودی‌ها و برخی کشورهای دیگر منطقه با پررویی اعلام می‌کنند که اگر ما پشت سعودی را نگیریم، یک هفته‌ای سقوط می‌کند و به این ترتیب آمریکایی‌ها هم اخاذی و هم بی‌حرمتی می‌کنند.

وی ادامه داد: نمونه دیگر در رفتار استکباری آنان همراه با بی‌عقلی و بی‌تدبیری، حضور بدون آداب رئیس‌جمهور آمریکا در عراق بود که با واکنش جدی همه گروه‌های سیاسی عراق و ملت رشید این کشور مواجه شد.

لاریجانی متذکر شد: نکته دیگر در حوادث آن روز که منجر به ۹ دی ماه شد، این بود که برخی از سیاستمداران و گروه‌ها در شرایط حساس، توجه به روشنگری‌های خیرخواهانه رهبر معظم انقلاب نکردند چرا که ایشان بارها مسیر را نشان داده‌اند چه در جلسات خصوصی و چه علنی، آنچه خیر ملت، گروه‌ها و عناصر سیاسی بود، بیان کردند که اگر به موقع توجه می‌شد، این گونه فتنه‌ها یا اصلاً ایجاد نمی‌شد یا خیلی سریع تمام می‌شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروز هم در شرایط پیچیده‌ای قرار داریم که هم مشکلات اقتصادی، فشار اجتماعی زیادی را ایجاد کرده و هم در صحنه بین‌الملل، آمریکایی‌ها خیلی روشنتر از قبل مبارزه با ملت ایران را سرلوحه خود قرار داده‌اند، تصریح کرد: در چنین وضعیتی، توجه به رهنمودهای رهبری بیش از گذشته ضرورت دارد تا در فضای سیاسی با طمأنینه، قوای مختلف بتوانند مسائل اقتصادی کشور را در جهت بالا بردن توان ملی، ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از مستضعفان، زحمتکشان، کشاورزان و کارگران سامان دهند.

وی درباره حادثه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات گفت: حادثه اخیر در دانشگاه بسیار تأثربرانگیز بود و به خانواده محترم این عزیزان تسلیت عرض می‌کنم و لازم است کمیسیون آموزش در این زمینه رسیدگی کامل داشته باشد و نتیجه را به مجلس ارائه کند و افرادی که قصور یا تقصیر داشتند، مشخص شوند.

لاریجانی یادآور شد: امروز طبق دستور قبلی باید استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را در برنامه مجلس می‌داشتیم، اما کمیسیون کشاورزی و استیضاح‌کنندگان جلسه‌ای با وزیر داشتند و نقطه نظرات اصلاحی خود را درباره قیمت تضمینی گندم، اصلاح برخی رویه‌ها، توجه خاص به آبخیزداری، اصلاح قنوات، آبیاری نوین، گسترش سیستم‌های گلخانه‌ای و نظارت جدی‌تر بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی بیان کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این عزم در دو طرف وجود داشت و همچنین بنابر همکاری دوجانبه مخصوصاً در فصل تصویب بودجه شد تا با همیاری یکدیگر، بخش کشاورزی در بودجه قوی‌تر دیده شود و مشکلات کشاورزان با حمایت بهتری در بودجه کشور مواجه و حل و فصل شود که لازم است از اقدامات همکاران عزیز در این زمینه تشکر کنم.