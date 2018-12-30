رمالی در فضای مجازی/ زن جوان در ایلام دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی جمالی با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به خبرهای واصله و رصد کارشناسان پلیس فتا در فضای مجازی، رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع اینکه فردی در فضای مجازی با راه‌اندازی صفحاتی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و تلگرام اقدام به فالگیری، رمالی، کلاهبرداری و سوء استفاده از شهروندان می‌کرد، در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در کمترین زمان ممکن اقدامات برای شناسایی فرد رمال آغاز شد و با پیگیری‌های ماموران این پلیس و با هماهنگی مراجع قضایی متهم شناسایی و به پلیس فتا احضار شد.

رئیس پلیس فتای ایلام ادامه داد: با توجه به مستندات موجود، متهم با قبول جرم ارتکابی خود گفت: بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه و به دلیل نبودن شغل و بیکاری و بدون هیچ گونه علم و آگاهی دست به چنین کاری زده است.

وی بیان داشت: در تحقیقات به عمل آمده از متهم مشخص شد، وی با تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی خارجی و به خصوص از طریق ارتباط با دوستان خود و تبلیغ از طریق آن‌ها، به بهانه‌های مختلف همچون رفع گرفتاری‌ها، ازدواج، برآورده شدن آرزوها و ... از شهروندان کلاهبرداری کرده است.