صدرنشینی تیم «مرداس قم» در سوپر لیگ کاراته بانوان

علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های سوپر لیگ کاراته زنان کشور در حال برگزاری است و ۲ هفته از این رقابت‌ها سپری شده است و استان قم امسال یک تیم در این رقابت‌ها دارد که این اتفاق برای نخستین بار رخ داده است.

وی افزود: این مسابقات در قالب ۲ گروه برگزار می‌شود که تیم مرداس قم در گروه دوم این رقابت‌ها قرار گرفته و در پایان هفته دوم سوپر لیگ در صدر جدول قرار دارد و امید اول صعود به مرحله نهایی و حتی قهرمانی است.

رئیس هیئت کاراته استان قم گفت: در دیدارهای هفته دوم این رقابت‌ها تیم مرداس قم ۲ بازی برگزار کرد که ابتدا توانست ۱۶ بر ۱۲ برابر باشگاه پیام پیروز شود و سپس ۱۶ بر ۱۱ از سد تیم هیئت کاراته استان گیلان عبور کرد تا در صدر جدول قرار بگیرد.

برخورداری بیان داشت: در ترکیب تیم مرداس قم چند بازیکن قمی نیز حضور دارند و امیدواریم حضور تیمی از قم در سوپر لیگ بتواند عاملی انگیزه بخش و محرک برای دختران کاراته کای قم برای پیشرفت فنی باشد.

وی عنوان کرد: کاراته قم در بخش بانوان نیازمند توسعه و دانش روز است و مربیان قمی در تلاش هستند تا با استفاده از انگیزه کاراته کاهای جوان بازیکنان آینده داری در دو بخش کومیته و کاتا پرورش دهند.