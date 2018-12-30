توزیع ۶ هزار پرس غذای گرم مهمانسرای حضرت رضا(ع)در مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید خلیل منبتی اظهار کرد:با توجه به تأکیدات تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر توجه ویژه به اقشار کم ‎درآمد و حاشیه شهر مشهد، در ماه جاری پنجشنبه‌ هر هفته یک هزار و ۵۰۰ پرس غذای گرم میهمان‌سرای حضرت رضا(ع) به مناطق محروم خراسان رضوی ارسال و بین مردم آن مناطق توزیع می‌شود.

معاون اماکن متبرکه آستان قدس رضوی افزود:در قالب این طرح خادمان بارگاه منور رضوی شب‌های جمعه به مناطق روستایی که از قبل توسط شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها شناسایی شده‌اند اعزام می‌شوند و سپس غذاهای گرم را بین روستاییان توزیع می‌کنند.

وی بیان کرد: در همین راستا توزیع ۱۵۰۰ پرس غذای متبرک در روستای نوروزآباد از توابع شهرستان فریمان انجام شده است و با همکاری مدیریت امور رفاه زائران حرم مطهر رضوی بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از روستانشینان از غذای متبرک میهمان‌سرای حضرت رضا(ع) بهره‌مند ‌شدند.

منبتی تصریح کرد:همچنین طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته در روزهای ۱۳، ۲۰ و ۲۷ دی ماه نیز ۱۵۰۰ پرس غذا در روستاهای «گاوبرج» سرخس، «درخت سنجد» جلگه رخ و «امیرآباد» جاده کلات توزیع خواهد ‌شد که در مجموع به ۶ هزار پرس غذای گرم تا پایان ماه خواهیم رسید.