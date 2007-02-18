ورزشگاه نفت اهواز امنیت نداشت/ نمی خواستیم برابر استقلال اهواز به میدان برویم

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس تهران با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت : در ورزشگاه نفت اهواز پذیرایی خوبی از تیم ما نشد. پشت نیمکت پرسپولیس هواداران استقلال اهواز حضور داشتند و متاسفانه مسئولان هیات فوتبال استان خوزستان به در خواست ما مبنی بر تغییر مکان آنها توجه ای نکردند. در حالیکه معمولا پشت نیمکت تیم مهمان هواداران تیم میزبان نمی نشینند.

وی ادامه داد: پیش از آغاز بازی زمانی که بازیکنان تیم ما برای گرم کردن داخل زمین آمده بودند چند هوادار تیم استقلال اهواز وارد زمین شده و به سمت بازیکنان ما آمدند. شاید اگر دخالت نیروی انتظامی نبود برخورد جدی بین آنها به وجود می آمد. هواداران تیم میزبان نیز به سمت بازیکنان پرسپولیس سنگ پرتاب می کردند که یکی سنگها به پای داود سید عباسی برخورد کرد که موجب آسیب دیدگی وی شد. با کمک و مداوای پزشک تیم سید عباسی شرایط بازی را پیدا کرد.

اسکندری اذعان داشت: متاسفانه امکانات ورزشگاه نفت در اندازه قابل قبول نبود و زمین آن نیز شرایطی ایده ال نداشت. با این شرایط تا اندازه ای عملکرد تیم ما در مصاف با استقلال اهواز تحت تاثیر قرارگرفت.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد: در ابتدای بازی از ناظر فدراسیون خواستیم ترتیبی اتخاذ کند تا جایگاه هواداران تیم استقلال اهواز از پشت نیمکت ما تغییر کند. متاسفانه از سوی مسئولان برگزاری مسابقه همکاری لازم با ناظر فدراسیون نشد و حتی به تهدید ما مبنی بر انصراف از حضور در میدان نیز توجه ای نکردند. در نهایت با نظر آقای دنیزلی از خواسته خود صرفنظر کرده و در زمین حضور یافتیم.

وی در توجیه دلایل ناکامی تیم پرسپولیس در مصاف با استقلال اهواز تاکید کرد: در این بازی 9 بازیکن خود را بنابه دلایل مختلف همراه نداشتیم. در نیمه دوم نیز معدنچی به دلیل مصدومیت از ناحیه کشاله ران از زمین خارج شد. از سوی دیگر زمین چمن ورزشگاه نیز کیفیتی نامناسب داشت که در کار تیم ما تاثیری منفی گذاشته بود. گل اول را نیز به خاطر کیفیت نامناسب زمین دریافت کردیم. توپ مقابل کریمی به زمین برخورد کرد و مهارش برای وی سخت شد. البته تیم ما در این بازی عملکرد بدی داشتیم و شکستش چندان دور از ذهن نیست.

اسکندری تاکید کرد: حسین کعبی با پرسپولیس به توافق رسیده و بزودی قراردادش به ثبت می رسد.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس اذعان داشت: زیاد شعبو را از بازی با پیکان در اختیار خواهیم داشت و طارق جبان نیز در بازی با سایپا می تواند برای پرسپولیس بازی کند.

وی تصریح کرد: دنیزلی برای رسیدگی به کارهای شخصی شنبه شب به ترکیه بازگشت و از فردا(دوشنبه) تمرینات تیم پرسپولیس را زیر نظر می گیرد.