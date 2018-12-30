زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون دو میلیارد و ۵۴۱ میلیون سهم خریداری و یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون سهم به فروش رسیده است.

وی مجموع سهام معامله شده را چهار میلیارد و ۴۱۶ میلیون سهم اعلام کرد و گفت: بیشترین سهم خریداری شده در شهریور و بیشترین سهم فروشی در مهر ماه انجام شده است.

مدیر تالار بورس منطقه‌ای کرمانشاه با بیان اینکه ارزش خرید سهام پنج هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان و ارزش فروش آن ۶۹۱۹ میلیارد تومان بوده است، بیان کرد: مجموع ارزش سهام معامله شده را ۱۲ میلیارد و ۷۹۸ میلیون تومان اعلام کرد.

به گفته دفتری، امسال ۳۰۷۶ کد جدید ایجاد شده که بیشترین کار در تیرماه طرح شده است دفتر خاطرنشان کرد حجم معاملات انجام شده طی این مدت نسبت به مدت مشابه از نظر تعداد ۱۷۶ درصد از ارزش معاملات ۲۲۳ درصد افزایش داشته است