۹ دی؛ روز تجلی بیداری و ولایت مداری ملت ایران

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ مردم با حضور حماسی در انتخابات ریاست جمهوری حماسه آفریدند، دشمنان که از این حضور خشمگین شده بودند از ماه ها قبل به بهانه های واهی و دروغین فتنه ای بزرگ را طراحی کرده بودند.

در سال ۸۸ و در روزها محرم فتنه گران حتی به عزاداران هم رحم نکردند و به امام حسین(ع) بی حرمتی کردند، ۸ ماه بر طبل تقلب کوبیدند و خیابان های پایتخت و دیگر شهرهای ایران را پر از آشوب کردند، سرانجام ملت با بصیرت با لبیک و ندای رهبر فرزانه انقلاب، خالق حماسه ای دیگر به نام حماسه ۹ دی شدند.

در ۹ دی ماه ۸۸ مردم با حضور خودجوش به خیابان ها آمدند تا بگویند همیشه پایبند به آرمان های امام راحل(ره) و رهبری خواهند بود، حضور حماسی مردم با بصیرت و خنثی کردن توطئه بزرگ دشمنان باعث شد تا حماسه ۹ دی برای همیشه در تقویم جمهوری اسلامی ثبت شود.

یکی از شهروندان ایلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور حداکثری مردم در انتخابات شکست سنگینی برای دشمنان بود، روز ۹ دی روز میثاق با ولایت، روز بصیرت دهی و روز از هم پاشیدن فتنه است.

مهدی خدایار گفت: ۹ دی روز بینش و درک و نیز درایت سیاسی و عقل و شعور مردم بزرگ ایران است.

۹ دی روز بصیرت و روز شفاف سازی

فرماندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در خصوص روز ۹ دی خط مشی ها و برنامه های این روز را مقام معظم رهبری تشریح و شفاف سازی کردند و بعد از اتفاقاتی که در ۹ دی ماه سال ۸۸ توسط دشمنان انجام گرفت، با همه نیروهای انقلاب اتمام حجت کردند که صف خود را از صف دشمن جدا کنند و با همین دیدگاه این روز را به عنوان روز بصیرت و روز شفاف سازی نامگذاری شد.

معروف بسطامی گفت: همه ما باید درصدد این باشیم که روز ۹ دی به عنوان یک نقطه قوت، انسجام، وحدت و همگرایی یاد کنیم و باید یک حزب و یک جریان و یا گروه خاصی از آن مصادره نکنند.

فرماندار ایلام با اشاره به این ‌که روز ۹ دی متعلق به نظام و انقلاب است، افزود: روز ۹ دی ما در مقابل استکبار و دشمنان انقلاب قرار گرفتیم و به گونه ای باید برنامه ریزی کنیم که با وحدت و انسجامی که بین همه نیروها و گروه های متعلق به نظام است در صف واحد بر علیه دشمنان قد علم کنیم.

وی افزود: فشارهای خارجی که بر ما وجود دارد در گسست و تقابل بین نیروهای انقلاب است باید متوجه برنامه های دشمن باشیم که چراکه می خواهند در بین نیروهای انقلاب و در بین احزاب و جریانات سیاسی تفرقه و جدایی انداخته شود.

وی ادامه داد: باید به گونه ای صحبت شود که در جهت وحدت و انسجام و همدلی مردم گام بردارند که مورد سواستفاده دشمن قرار نگیرد.

فرماندار ایلام تصریح کرد: ۹ دی روز انقلابی برای همه جریانات سیاسی است و انتظار است که آحاد مردم همه اقشار برای حفظ، تقویت نظام و ولایت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی قدم بردارند.

وی تصیح کرد: درست است که سلایق و اختلاف نظر در بین نیروهای انقلاب وجود دارد ولی ما دارای نقاط اشتراکی هستیم که این نقاط اشتراک اجازه نخواهند داد که توطئه گران و کسانی که دشمن انقلاب اسلامی و ارزش ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی هستند خدشه ای به اهداف و برنامه های انقلاب دهند.

وی افزود: البته این مهم نیازمند هوشیاری و وحدت همه اقشار مختلف است که در روز ۹ دی همه قشرها با حضور خود و آگاهی کامل نفرت و انزجار خود را نسبت به استکبار و دشمنان انقلاب شکل دهند.

۹ دی همواره در حال تکرار شدن است

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در تاریخ هر انقلابی روزهایی وجود دارد که مردم آن انقلاب، سیاستمداران و حاکمان آن مقطع زمانی در معرض آزمایش قرار می گیرند، دوران گذر از بحران ها روزهایی را پدید می آورد که همگی باید با بینش و بصیرت کافی دوران تحلیل و مقابله با آنها را داشته باشند.

حجت الاسلام حشمت الله رستمی افزود:حوادثی که در سال های منجر به پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و همه آحاد مردم را برای به ثمر رساندن انقلاب همدل کرده بود عاملی جز وحدت و دین خدا نبود، همان مردم هم در صحنه های دیگر انقلاب از جمله جنگ تحمیلی، انتخاب های گوناگون حاضر بودند.

وی ادامه داد: تهاجمات فرهنگی، سیاسی و در قالب جنگ نرم برای براندازی نظام اسلامی چیزی بود که نقطه نهایی خود را در سال ۸۸ به نمایش گذاشت هدف آنها همین بود که از قبال اختلاف نظرهایی که در انتخابات پیش آمده بود مخالفت خود را با نظام به شکلی نوین نمایش داده و با تاثیرگذاری بر طیف های از جامعه بتوانند به اهداف شوم خود برسند.

حجت الاسلام رستمی عنوان کرد: آن چه که اتفاق افتاد نه فقط در قالب یک اعتراض مدنی بلکه تبدیل یک اعتراض به یک شورش خیابانی بود که در کنار آن توهین و اهانت به مردم، اهانت به مقدسات، هنجار شکنی و ساختار شکنی مردم را در پی داشت.

معاون فرهنگی سازمان تبلیعات اسلامی استان در ادامه افزود: اما همان مردمی که به رغم همه مشکلات از ابتدای انقلاب تاکنون در صحنه های مختلف حضور داشته بودند این بار نیز پای آرمان های خود و شهیدان میهن ایستادند و با حضور حماسی خود در روز ۹ دی همه توطئه ها را خنثی کردند.

وی عنوان کرد: ۹ دی همواره در حال تکرار شدن است، صندوق انتخابات، ۱۳ آبان، دهه فجر، روز قدس همه این ها بیانی دیگر از روز ۹ دی است که مردم با حضور خود و همه سلایق و گرایش های که دارند خواستار استقرار امنیت در جامعه بوده و پایبندی به نظام را به اثبات می رسانند.

وی گفت: آن چه که امروز همه ما بیش از همیشه به آن نیاز داریم فهم دقیق از مسائل سیاسی روز، تحلیل صحیح از حوادث و اتفاقات هستیم و البته آرمان های بزرگ حضرت امام(ره) و رهبری نیز به عنوان سرلوحه فعالیت برای همه ما هم چون چراغی روشنگر نمایان است.

وی گفت: امیدواریم که امسال نیز مردم با حضور خود در این شرایط حساس یک بار دیگر میثاق خود را با آرمان های امام راحل(ره) و شهدا تجدید کنند.