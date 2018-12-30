فراخوان هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی کُردی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، سامان احمدی در جلسه کارگروه برگزاری هفتمین جشنواره موسیقی کُردی در مجتمع فجر سنندج، اظهارداشت: بعد از جمع بندی آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره، انتظار داریم بعد از ١٢ سال جشنواره شاهد برگزاری جشنواره ای در خور شان موسیقی منطقه و استان باشیم.

وی از تمدید مهلت ارسال آثار به هفتمین جشنواره موسیقی کوردی خبرداد و افزود: علاقمندان تا ٣٠ بهمن مهلت دارند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

سرپرست معاونت هنری، سینمایی و سمعی بصری فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با بیان اینکه این جشنواره در دو بخش مسابقه شامل آواز و نوازندگی و بخش جنبی شامل گروه نوازی برگزاری می شود، ادامه داد: فراهم کردن زمینه مناسب برای ترویج گنجینه ارزشمند موسیقی کردی و ارج گذاری به تلاش هنرمندان از جمله اهداف پیش بینی شده برای این جشنواره است.

احمدی، موضوع جشنواره را موسیقی کُردی اعلام کرد و یادآور شد: بخش مسابقه این جشنواره در چهار بخش و در سه رده سنی، شامل آوازهای موسیقی کردی، سازهای بادی، سازهای زهی و سازهای کوبه ای است.

وی به بخش آوازهای موسیقی کُردی اشاره کرد و بیان کرد: بخش آوازهای موسیقی کوردی، اجرای مقام، بیت، لاوک، حیران، سیاوچمانه، آوازهای خانواده گورانی و یا دیگر آوازهای رایج در سنت موسیقایی منطقه شرکت کننده را در برمی گیرد.

سرپرست معاونت هنری، سینمایی و سمعی بصری فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان سازهای بادی را شمشال، سرنا، نرمه نای، دوزله، قشمه، سازهای زهی را شامل تنبور، دوتار، دیوان، عود، کمانچه و سازهای کوبه ای را دهل، تنبک، دایره اعلام کرد و گفت: در تمامی این سازها اجرا بر اساس سنت اجرایی و رپرتوارساز است.

احمدی با اشاره به رده های سنی بخش مسابقه هفتمین جشنواره موسیقی کوردی، اظهارداشت: رده سنی «الف» افراد ١٤ تا ١٧ سال، رده سنی «ب» افراد ١٨ تا ٢٢ سال و رده سنی «ج» افراد ٢٣ تا ٢٨ سال را شامل می شود و متقاضیانی که سن آنها کمتر از ١٤ سال است در صورت آمادگی و توانایی می توانند در رده سنی «الف» با ارسال مدارک شرکت کنند.

وی افزود: متقاضیان دقت کنند که ارسال نمونه تصویری اجرا حداکثر ده دقیقه است و شرکت کنندگانی که مایل به شرکت در بیش از یک بخش هستند باید برای شرکت در هر بخش، مدارک و فرم درخواست جداگانه تکمیل و ارسال کنند.

سرپرست معاونت هنری، سینمایی و سمعی بصری فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان به بخش جنبی جشنواره نیز اشاره کرد و ادامه داد: بخش جنبی این جشنواره شامل گروه نوازی است که تعداد اعضا گروه حداقل چهار و حداکثر هشت نفر در نظر گرفته شده است و لازم است حداقل ۳۰ دقیقه اجرای گروه به صورت تصویری برای داوری به جشنواره ارسال شود.

احمدی با بیان اینکه گروه باید آمادگی دو اجرای ۴۵ دقیقه ای را در زمان برگزاری جشنواره داشته باشد، یادآور شد: اولویت پذیرش با گروه هایی است که از گونه های بخش آوازی و سازهای مندرج در فراخوان (بخش مسابقه) خلاقانه بهره بگیرند و تنوع در ساز آرایی داشته باشند.

وی از برگزاری این جشنواره در تاریخ ششم یا هشتم فرودین ٩٨ در سنندج خبرداد و بیان کرد: هفتمین جشنواره موسیقی کوردی به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حمایت معاونت امور هنری و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری شرکت کوباک به عنوان نخستین حامی بخش خصوصی جشنواره و انجمن موسیقی ایران شعبه استان کردستان در سنندج برگزار می شود.

سرپرست معاونت هنری، سینمایی و سمعی بصری فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: قرار است در بخش بین المللی با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ضمن دعوت از مدیر جشنواره آوینیون فرانسه، نسبت به حضور یک گروه موسیقی و دو نفر مقام خوان اقدام شود.