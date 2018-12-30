  1. استانها
  2. قزوین
۹ دی ۱۳۹۷، ۸:۵۲

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین:

۲۲۸۱ واحد در تعاونی های مسکن مهر در استان قزوین مشکل دارند

۲۲۸۱ واحد در تعاونی های مسکن مهر در استان قزوین مشکل دارند

قزوین- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: ۱۲ تعاونی مسکن مهر با ۲۲۸۱ واحد در بخش مسکن مهر در استان قزوین مشکل دارند که باید برای حل آن اقدام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مسکن استان قزوین روز شنبه با حضور احمد اصغری مهرابادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی استان در استانداری قزوین برگزار شد.

مسعود بابایی در این جلسه در با ارائه گزارشی در خصوص تعاونی های مسکن استان اظهار کرد: استان قزوین ۷۲۵ تعاونی فعال دارد که ۱۸۰ تعاونی آن در مسکن فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه از این تعداد حدود ۱۲ تعاونی مشکل دارهستند، افزود: پرونده قضایی، بدهی، نصب نشدن آسانسور و انشعابات، کمبود نقدینگی، آزاد نشدن وام، تحویل نشدن کنتور، فسخ قرارداد و افزایش هزینه ساخت از مهمترین مشکلات این ۱۲ تعاونی مسکن مهر است.

بابایی تصریح کرد: واگذاری تعاونی های نیمه تمام به پیمانکاران، تبدیل وضعیت تعاونی های مشکل دار، افزایش وام از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان تا ۴۰ میلیون تومان، جایگزینی اعضا با اورده پایین و تشکیل کمیته ای برای بررسی مشکلات مسکن مهر از جمله مواردی است که می تواند به حل مشکلات این تعاونی ها کمک کند.

کد مطلب 4498933

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها