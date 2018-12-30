۲۲۸۱ واحد در تعاونی های مسکن مهر در استان قزوین مشکل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مسکن استان قزوین روز شنبه با حضور احمد اصغری مهرابادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی استان در استانداری قزوین برگزار شد.

مسعود بابایی در این جلسه در با ارائه گزارشی در خصوص تعاونی های مسکن استان اظهار کرد: استان قزوین ۷۲۵ تعاونی فعال دارد که ۱۸۰ تعاونی آن در مسکن فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه از این تعداد حدود ۱۲ تعاونی مشکل دارهستند، افزود: پرونده قضایی، بدهی، نصب نشدن آسانسور و انشعابات، کمبود نقدینگی، آزاد نشدن وام، تحویل نشدن کنتور، فسخ قرارداد و افزایش هزینه ساخت از مهمترین مشکلات این ۱۲ تعاونی مسکن مهر است.

بابایی تصریح کرد: واگذاری تعاونی های نیمه تمام به پیمانکاران، تبدیل وضعیت تعاونی های مشکل دار، افزایش وام از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان تا ۴۰ میلیون تومان، جایگزینی اعضا با اورده پایین و تشکیل کمیته ای برای بررسی مشکلات مسکن مهر از جمله مواردی است که می تواند به حل مشکلات این تعاونی ها کمک کند.