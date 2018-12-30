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۹ دی ۱۳۹۷، ۸:۵۹

دفتر سیاسی جنبش انصارالله:

سازمان ملل به کشورهای متجاوز برای اجرای تعهداتشان فشار بیاورد

سازمان ملل به کشورهای متجاوز برای اجرای تعهداتشان فشار بیاورد

دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه ای خواهان اعمال فشار بر کشورهای متجاوز برای پایبندی به تعهداتشان بر اساس توافق سوئد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه ای اعلام کرد: سازمان ملل باید به کشورهای متجاوز و مزدوران آنها در خصوص اجرای تعهداتشان و مفاد توافقنامه سوئد فشار آورد.

در ادامه این بیانیه آمده است: رهبران سیاسی انصارالله اقدام مهمی در خصوص اجرای توافق سوئد و جابه جایی نیروها در بندر الجدیده انجام دادند.  

در این بیانیه تاکید شده است: این اقدام صورت گرفته از سوی انصارالله پیشرفت بزرگی در تحقق امنیت و ثبات و حمایت از روند صلح در استان الحدیده و دیگر استانها و دور نگه داشتن آنها از پیامدهای تجاوز ائتلاف سعودی به شمار می آید.

«یحیی سریع» سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن روز گذشته اعلام کرد که ارتش و کمیته‌های مردمی یمن اجرای مرحله اول توافق سوئد برای جابجایی نیروها در بندر الحدیده را آغاز کردند.

کد مطلب 4498941

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