سازمان ملل به کشورهای متجاوز برای اجرای تعهداتشان فشار بیاورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه ای اعلام کرد: سازمان ملل باید به کشورهای متجاوز و مزدوران آنها در خصوص اجرای تعهداتشان و مفاد توافقنامه سوئد فشار آورد.

در ادامه این بیانیه آمده است: رهبران سیاسی انصارالله اقدام مهمی در خصوص اجرای توافق سوئد و جابه جایی نیروها در بندر الجدیده انجام دادند.

در این بیانیه تاکید شده است: این اقدام صورت گرفته از سوی انصارالله پیشرفت بزرگی در تحقق امنیت و ثبات و حمایت از روند صلح در استان الحدیده و دیگر استانها و دور نگه داشتن آنها از پیامدهای تجاوز ائتلاف سعودی به شمار می آید.

«یحیی سریع» سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن روز گذشته اعلام کرد که ارتش و کمیته‌های مردمی یمن اجرای مرحله اول توافق سوئد برای جابجایی نیروها در بندر الحدیده را آغاز کردند.