خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-محمدحسن مقدم نیا: مردم استان سمنان با اهدای سه هزار شهید دفاع مقدس و ده‌ها شهید مدافع حرم و ترور و مرزبانی و ... نشان داده‌اند که با واژه جان‌فشانی و فداکاری بیگانه نیستند شهیدانی که استوارانه رفتند تا پرچم انقلاب اسلامی پابرجا بماند.

نسل‌های انقلابی می‌آیند و می‌روند اما آنچه بین همه‌شان مشترک است، ولایتمداری و انقلابی‌گری است، هم‌زمان با ۹دی ۹۷ این بار با بازخوانی ۹ دی ۸۸ و همچنین حال و هوای دی‌ماه ۵۷ با دو گروه از دو نسل که در این تاریخ‌ها ۲۰ تا ۳۰ ساله بوده‌اند با شما همراه هستیم. دو گروه که یکی‌شان در دی‌ماه ۵۷ حدوداً ۲۰ ساله بوده‌اند و دیگری در دی‌ماه ۸۸ در ۲۰ سالگی حضورداشته‌اند.

حاج ابراهیم محمدیان، صادق مدرسی و مرتضی عرب عامری جوانان روزگار دی‌ماه ۵۷ هستند و ابراهیم عامری، فرهاد ناظمی و محمد مدرسی جوانانی هستند که در دی‌ماه ۸۸ تقریباً ۲۰ ساله بوده‌اند با آن‌ها درباره انقلابی گری به گفتگو نشستیم که ماحصل آن را در ادامه می‌خوانید.

تفاوت‌ها و شباهت‌های ۵۷ و ۸۸

محمدیان: حال و هوای دی‌ماه ۵۷ بسیار متفاوت با دی‌ماه ۸۸ بود چراکه در آن روزگار پیش از رفتن شاه هیچ‌کس هیچ‌چیزی نمی‌دانست، امام در کشور نبود، خیابان‌ها مملو از جمعیت و مردم می‌دانستند که شاه را نمی‌خواهند اما چه می‌خواهند و چه پیش می‌آید معلوم نبود، اما در دی‌ماه ۸۸ معلوم بود که فتنه‌گران شکست‌خورده‌اند.

دی‌ماه ۸۸ کاملاً مثل روز روشن بود که هتاکان به انقلاب و اسلام و امام حسین(ع) به سزای اعمالشان می‌رسند چراکه خون مردم مسلمان را به جوش آورده بودند و مشخص بود که در همین امروز و فرداست که با جواب روشن مردم انقلابی ما روبرو شوند.

صادق مدرسی: درست است که فضاها کمی شباهت‌ها داشت یعنی مردمی که در هر دو دی‌ماه حاضر بودند برای انقلاب اسلامی جان بدهند اما به‌واقع اطمینان خاطری که در دی‌ماه ۸۸ داشتیم در دی‌ماه ۵۷ نبود آن‌هم به‌واسطه حضور شخص رهبر معظم انقلاب اسلامی که چون پدری به ما اطمینان می‌داد که طومار فتنه گران پیچیده می‌شود.

تا زمانی که امام به کشور نیامده بودند این حس بی‌پشتیبانی هنوز هم در مردم بود وقتی شاه رفت دیگر کاملاً اطمینان حاصل کردیم که این مملکت در دستان رهبری اسلامی است و فقط مانده بود که امام بیاید و انقلاب تکمیل شود به نظرم روزهای دی‌ماه ۵۷ از این نظر که در هر دو کسانی بودند که حاضر هستند جان خویش را فدای انقلاب کنند شباهت‌هایی با دی‌ماه ۸۸ داشت.

انقلاب را تجربه نکردیم اما

محمد مدرسی: ما فضای انقلاب را تجربه نکردیم اما چالشی که انقلاب در سال ۸۸ با آن روبرو شد را کاملاً درک کردیم و وظیفه دیدیم که در میدان باشیم تا از انقلابمان دفاع کنیم و این همان راهی است که در دی‌ماه ۵۷ نیز طی شد و این بار باید پدرانمان می‌ایستادند و حضور ما را درصحنه می‌دیدند.

اگر ساکت می‌نشستم تا انقلابی که پدرم و هم‌نسل‌هایشان به سرانجام رساندند به این راحتی مورد مخاطره قرار گیرد آیا من خیانت‌کار نبوده‌ام؟ پدرم در شاهرود انقلاب کرد من اگر ساکت می‌نشستم تا انقلابی که پدرم و هم‌نسل‌هایشان به سرانجام رساندند به این راحتی مورد مخاطره قرار گیرد آیا من خیانت‌کار نبوده‌ام؟ لذا در سال۸۸ در کنار نسل انقلابی شاهرود به خیابان رفتیم حتی به یاد داریم که پدر اگر اجازه می‌داد با آن جمعیت ۶۰۰ نفری کفن‌پوش شاهرودی در تهران نیز حاضر می‌شدیم اما پدر خودش رفت و ما را نبرد.

صادق مدرسی: دی‌ماه ۸۸ وقتی در تهران جمعیت کفن‌پوش را دیدیم به‌واقع اشک در چشمانمان جاری بود یاد دوران انقلاب افتادیم چراکه آن زمان ما در تهران زندگی می‌کردیم لذا این دوران برایمان حلاوتی دوچندان پیدا کرد وقتی‌که دیدیم طومار فتنه گران نیز در همان موقع که طومار پهلوی پیچیده شد، از بین رفت.

ابراهیم عامری: جوانان در ۸۸ نشان دادند که پای انقلاب اسلامی‌شان هستند همان‌طور که جوانان در ۵۷ نشان دادند که حاضرند در کف خیابان بایستند و بجنگند تا حقشان را دریافت کنند، مردم حق داشتند انقلاب اسلامی را بپذیرند و برایش هم‌خون دادند کما اینکه در ۸۸ نیز اگر موقعیتی دست می‌داد همه جوانان به خیابان رفته و خون می‌دادند تا انقلاب پابرجا بماند، من فکر می‌کنم شباهت ۸۸ و ۵۷ در این خون دادن است و اینکه مردم ما با این دست جان‌فشانی‌ها بیگانه نیستند.

موضوع دیگری که مدنظر داریم این است که در ۸۸ نقش ولایت‌فقیه بسیار پررنگ بود، یعنی رهبر معظم انقلاب اسلامی با یک پیامشان کاری کردند که طومار تمام فتنه‌گران برچیده شود مانند همان پیام‌هایی که امام خمینی(ره) از نوفل‌لوشاتو می‌دادند و یک‌باره خیابان‌ها مملو از جمعیت می‌شد. ما این شور در پذیرش حرف امام امت را در دی‌ماه ۸۸ نیز دیدیم که مردم خودجوش آمده بودند.

مردم عاشق ولایت

ناظمی: همان‌طور که ابراهیم نیز گفت در سال ۸۸ گوشه چشم رهبر معظم انقلاب اسلامی مردم عاشقی را به خیابان آورد تا بگویند آقا شما خم به ابرویتان نیاورید ما در میدان هستیم و حاضریم جان بدهیم در آن زمان یادم هست خیلی‌ها می‌گفتند پس چرا بسیجیان ساکت هستند چرا به میدان نمی‌آیند چرا این‌همه اهانت را می‌بینند و کاری نمی‌کنند تا اینکه جواب تمام این حرف‌ها در ۹ دی‌ماه ۸۸ داده شد.

در سال ۸۸ گوشه چشم رهبر معظم انقلاب اسلامی مردم عاشقی را به خیابان آورد تا بگویند آقا شما خم به ابرویتان نیاورید ما در میدان هستیم و حاضریم جان دهیم محمدیان: مردم ما در دی‌ماه ۸۸ نشان دادند که پای ارزش‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند مردم نشان دادند که رهبر معظم انقلاب اسلامی را همیشه حمایت می‌کنند و اصطلاحاً بیدی نیستند که با این بادها و نسیم‌ها بخواهند بلرزند مردم ما بار دیگر در آزمون ولایتمداری موفق شدند و این امر خشم دشمنان را به همراه داشت.

به نظرم توطئه‌های اقتصادی که امروز دشمنان علیه ما دارند دقیقاً از همان ناکامی‌هایی است که در اواخر دهه ۸۰ با حضور مردم درصحنه‌های مختلف و پشتیبانی از ولایت‌فقیه شاهدش بودند، چراکه دیدند زورشان به مردم نمی‌رسد، در ۵۷ تلاش کردند تا شاه را نگه‌دارند نشد، پس‌ازآن صدام را به جان ما انداختند و با سودای فتح ۷۲ ساعته تهران هشت سال مردم ما ایستادگی کردند، پس‌ازآن فتنه‌های مختلف را ایجاد کردند و ترور اشخاص مملکتی را در دستور کار قرار دادن آن‌ها حتی انقلاب رنگی را نیز امتحان کردند و نتیجه نگرفتند و امروز به سراغ جنگ اقتصادی رفته‌اند.

حضور سیلاب‌گونه مردم

مرتضی عرب عامری: همان‌طور که گفته شد مردم ما پشتیبانی از نظام اسلامی و ولایت‌فقیه را بارها و بارها به منصه ظهور رساندند که نمونه بارز آن در ۹دی ۸۸ بود که چون سیلابی تمام فتنه‌گران را با خود بردند و باعث شدند که دیگر به میدان نیایند و به‌نوعی طومارشان پیچیده شد اما درباره شباهت‌های ۸۸ و ۵۷ باید گفت حمایت خارجی‌ها از دشمنان نظام و ملت وجه کاملاً مشترک این دو جریان است، یعنی فتنه‌گران هم دل‌شادی خارجی‌ها و غربی‌ها را در سر داشتند و شاه نیز به‌نوعی ژاندارم آمریکا در منطقه بود که برای برجای ماندش تلاش‌های بسیاری صورت گرفت.

وجه مشترک دوم سال‌های ۸۸ و ۵۷ اما انقلابی‌گری مردم است، مردمی که نشان دادند حکومت دست‌نشانده را نمی‌خواهند و ولایت‌فقیه برایشان همه‌چیز است. مردم ما بارها در آزمون‌های مختلف پیروز از میدان بیرون آمده‌اند چراکه ولایتمداری و ایستادن پشت انقلاب اسلامی را به‌خوبی آموخته‌اند.

همان‌طور که در صحبت‌های دو نسل دیده می‌شود انقلابی‌گری وجه مشترک نسل‌های انقلاب اسلامی است، نسل‌هایی که یکی پس از دیگری می‌آیند اما درونشان چیزی هنوز پابرجا است آن چیز دقیقاً همان فاکتوری است که در هر زمان که نیاز باشد مردم ما را درصحنه‌ها حاضر می‌بیند این فاکتور همان انقلابی‌گری و ایستادن پشت انقلاب اسلامی نام دارد.