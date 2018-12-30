تشریح چشم گاو را ببینید!

به گزارش خبرگزاری مهر، تشریح چشم گاو چشم اندازی از قوه بینایی انسان را برای دانشمندان فراهم می کند. در همین راستا مرکز Liberty Science در نیوجرسی چشم گاو را تشریح کرده است.

به گفته محققان قرنیه از چشم مخافظت می کند و کمک می کند فرد اشیا را واضح ببیند. اگر فردی از عینک استفاده می کند به احتمال زیاد مشکلی در قرنیه چشمان او وجود دارد.

از سوی دیگر ماهیچه عنبیه در مردمک منقبض و منبسط می شود. از سوی دیگر شبکیه چشم به رنگ بژ ، نور را جمع آوری و به مغز منتقل می کند. در نهایت مغز اطلاعات را به تصاویر تبدیل می کند.

در حقیقت این چشم نیست که به فرد کمک می ببیند بلکه مغز او است.