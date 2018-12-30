۹ دی روز نمایش بصیرت ملت ایران و نمایش میثاق امت با رهبر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی حسینی شنبه شب به مناسبت گرامیداشت حماسه ۹ دی در مسجد صاحب الزمان شهر دوراهک اظهار داشت: ۹ دی نمایش همایش میثاق امت با رهبری بود و مردم در ۹ دی شکوه با بصیرت خود را به نمایش گذاشتند.

حسینی با بیان اینکه دشمنان در برهه های مختلف از طریق عناصر داخلی و خارجی بدنبال ضربه زدن به انقلاب ما بوده اند، تصریح کرد: دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند با انواع توطئه و دشمنی شیرینی این پیروزی بزرگ را به کام ملت تلخ کنند اما هرگز به این خواسته خود نرسیدند.

وی نهم دی ماه ۱۳۸۸ را مظهر نفوذ ناپذیری جمهوری اسلامی ایران در برابر فتنه‌های استکبار جهانی و تجلی بصیرت، زمان شناسی و عزتمندی آحاد ملت شریف ایران اسلامی و میثاق امت با ولایت برشمرد و خاطرنشان کرد: دشمن بداند با این بصیرت مردم زیر سایه رهبری اجازه تکرار فتنه را به مخالفین نخواهند داد.

امام جمعه دیر گفت: حماسه ۹ دی، متعلق به ملت بصیر و سلحشور ایران اسلامی است و نقطه عطفی را در تاریخ انقلاب اسلامی به وجود آورد.

حسینی با تاکید بر اینکه حماسه ۹ دی هیچ گاه فراموش نخواهد شد افزود: در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی مخالفان نظام و انقلاب اسلامی ایران از همه توان خود برای ضربه زدن به مردم استفاده می کنند اما حضور انقلابی مردم در صحنه این فرصت را از آنان خواهد گرفت.

فرمانده حوزه مقاومت جندالله شهر دوراهک نیز در این مراسم گفت: حماسه نهم دی ماه نتیجه اتحاد، انسجام و همدلی ملت ایران اسلامی است.

غلامرضا دوراهکی با بیان اینکه دشمنان نظام بدانند که امروز ملت ایران آگاهانه و با تبعیت از رهبری انقلاب و دستاوردهای آن پاسداری کرده و هرگز تن به ذلت در برابر زورگویی دشمن را نمی دهند اظهار داشت: مردم با بصیرت سیاسی و دینی خود عظمت این روز را تشخیص داده و حماسه ۹ دی را آفریدند که این امر اتحاد و همدلی زمان پیروزی انقلاب اسلامی را باری دیگر نشان داد.

دوراهکی تصریح کرد: ۹ دی ثمره عشق همه مردم به نظام، ولایت، ارزش های والای دفاع مقدس و مشتی بر دهان رژیم اشغالگر قدس، انگلیس خبیث و آمریکای جنایتکاری بود که به دنبال تفرقه و پر کردن جیب خود بودند.

فرمانده حوزه مقاومت جندالله دوراهک گفت: اتحاد مردم و مسئولان لازمه حفظ نظام است و در وضعیت کنونی جامعه، رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی می‌تواند بار دیگر شور و نشاط اجتماعی را به مردم بازگرداند.