۲۲۵ تن چوب قاچاق کشف و ضبط شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، سعدی نقشبندی اظهارداشت: در سه ماه پاییز امسال ۲۲۵ تن چوب قاچاق از ۳۶ دستگاه کامیون کشف و ضبط شده است.

وی افزود: در این مدت ۴۳۶ مورد بازرسی از کامیون های حاوی چوب و مقطوعات چوبی در خروجی شهرستان ها و استان انجام شده است که ۲۵۰ تن از این چوب ها قاچاق و بیش از ۹۰ درصد آن مربوط به درخت های بید خودرو حاشیه رودخانه ها بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان در خصوص معرفی افراد متخلف به مراجع قضایی، ادامه داد: در این راستا هماهنگی های لازم انجام گرفته و در نهایت برای ۳۶ دستگاه کامیون توقیف شده ضمن تشکیل پرونده مراتب به مقام قضایی جهت سیر مراحل قانونی ارجاع داده شده است.

نقشبندی در پایان سخنان خود بیان کرد: کردستان حدود یک میلیون و ۷۸۸ هزار هکتار منابع طبیعی شامل ۳۷۳ هزار هکتار جنگل و یک میلیون و ۴۱۴ هزار هکتار مرتع دارد که معادل ۶۱ درصد سطح استان را شامل می شود.