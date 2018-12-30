مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در استان گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت حماسه بزرگ ۹ دی صبح یکشنبه با حضور گسترده مردم در شهرهای استان گلستان برگزار شد.

این تجمع در گرگان در مصلی وحدت انجام شد و مسئولان استانی و شهرستانی و همه اقشار مردم حضور داشتند.

سخنران مراسم، سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی سپاه بود.

شرکت کنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهای الله اکبر، خامنه‌ای رهبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل ، مرگ بر ضد ولایت فقیه، این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده، ای رهبر آزاده آماده‌ایم آماده، لبیک یا خامنه‌ای هر گونه فتنه و فتنه‌افکنی را محکوم کردند.

مردم دیگر شهرهای استان گلستان هم در ۲۰ نقطه تجمع کرده و با آرمان های انقلاب تجدید بیعت کردند و ارادت خود را ولایت فقیه نشان دادند.

در این تجمعات مردم در کنار خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مسئولان با سردادن شعارهای مختلف اقدامات فتنه‌گران و دشمنان نظام در ۸۸ را محکوم کردند و اعلام کردند که هرگز اجازه تکرار حوادث سال ۸۸ را به بدخواهان نظام نمی‌دهند.