مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در استان گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت حماسه بزرگ ۹ دی صبح یکشنبه با حضور گسترده مردم در شهرهای استان گلستان برگزار شد.
این تجمع در گرگان در مصلی وحدت انجام شد و مسئولان استانی و شهرستانی و همه اقشار مردم حضور داشتند.
سخنران مراسم، سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی سپاه بود.
شرکت کنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهای الله اکبر، خامنهای رهبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل ، مرگ بر ضد ولایت فقیه، این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده، ای رهبر آزاده آمادهایم آماده، لبیک یا خامنهای هر گونه فتنه و فتنهافکنی را محکوم کردند.
مردم دیگر شهرهای استان گلستان هم در ۲۰ نقطه تجمع کرده و با آرمان های انقلاب تجدید بیعت کردند و ارادت خود را ولایت فقیه نشان دادند.
در این تجمعات مردم در کنار خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مسئولان با سردادن شعارهای مختلف اقدامات فتنهگران و دشمنان نظام در ۸۸ را محکوم کردند و اعلام کردند که هرگز اجازه تکرار حوادث سال ۸۸ را به بدخواهان نظام نمیدهند.
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