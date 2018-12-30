حجت الاسلام سعید مهدوی امین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حماسه ۹ دی، اظهار داشت: حماسه ۹ دی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است و ۹ دی خلق حماسه ای دیگر برای تجدید پیمان با آرمان های امام(ره)، مقام معظم رهبری و شهدا است.

وی با تاکید بر اینکه حماسه ۹ دی نشانه همدلی و همراهی ملت بود تا اعلام کنند هر زمانی که احساس شود برای آرمان های انقلاب خطری پیش آید با هم در مقابلش وحدت و ایستادگی خواهند داشت، تصریح کرد: همچنین بازخوانی و یادآوری حماسه ۹ دی موجب بصیرت افزایی ملت می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با تاکید بر اینکه بازخوانی حماسه ۹ دی هم درس و هم عبرت است، تصریح کرد: حماسه ۹ دی درس برای هوشیاری و بیداری ملت در برابر فتنه گران و همچنین جنگ نرم دشمن است.

حجت الاسلام مهدوی امین با تاکید بر اینکه حماسه ۹ دی درس است برای اینکه با بیداری و هوشیاری در برابر خطر نفوذ دشمنان ایستادگی کنیم، تصریح کرد: حماسه ۹ دی شعور سیاسی مردم در حوادث را نشان داد.

وی با اشاره به اینکه حماسه ۹ دی عبرت است برای کسانی که دل به قدرت های بیرون از مرزها دارند و بدانند که برنامه دشمن ایجاد تفرقه و چالش برای ملت است، تصریح کرد: حماسه ۹ دی عبرت است برای کسانی که دشمن را دوست می پندارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با تاکید بر اینکه قدرت های بزرگ دنیا حماسه ۹ دی و قدرت بزرگ ملت را ببینند و به آرمان های نظام، انقلاب و ملت ایران احترام بگذارند، بیان داشت: همچنین عوامل داخلی که دل در گرو دشمن دارند به آغوش ملت بازگردند و در سیل خروشان ملت قرار گیرند.