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۹ دی ۱۳۹۷، ۹:۲۱

روایت لاهوتی از جلسه فراکسیون مستقلین؛

رحمانی: پیش فروش یک میلیون خودرو/ با دلال‌ بازی مقابله می‌کنیم

رحمانی: پیش فروش یک میلیون خودرو/ با دلال‌ بازی مقابله می‌کنیم

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه صبح امروز در این فراکسیون وعده داد که با دلال‌های خودرو مقابله می‌شود.

مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه صبح امروز(یکشنبه) این فراکسیون اظهارداشت: رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه حضور یافت و درباره مسائل مختلف این وزارتخانه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه بیشتر بحث‌های امروز به سمت وضعیت خودرو پیش رفت، ادامه داد: طبق گفته وزیر، در زمینه خودرو شاهد کاهش تولید هستیم و تلاش آنان این است که جلوی این مسئله را بگیرند و یکی از برنامه های اصلی  این وزارتخانه، افزایش تولید خودرو است.

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس بیان کرد: طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، حدود یک میلیون خودرو پیش فروش شده است و قرار بر این است که ۸۰ درصد خودروهای موجود ابتدا به کسانی که پیش خرید کرده اند، داده شود و ۲۰ درصد مابقی به متقاضیان جدید ارائه شود.

لاهوتی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا رحمانی درباره کاهش قیمت خودرو مطلبی را بیان کرد یا خیر، خاطرنشان کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد که دلال‌هایی در فرآیند خرید و فروش خودرو وجود دارند که منجر به افزایش قیمت خودرو شده اند و یکی از برنامه های دیگر این وزارتخانه این است که دلالی های موجود در بازار خودرو را مدیریت کرده و با آنان مقابله کنند.

کد مطلب 4498956
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • سيد محمد IR ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
      15 0
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      با سلام. لطفا كسي به حساب و كتاب خودروسازها كه ادعاي زيان و ورشكستگي مي كنند برسد. لطفا نظام حسابداري و نحوه محاسبه ارزش دارايي هاي غيرمنقول و نحوه محاسبه استهلاك دقت شود. اين نحوه حسابداري صحيح نيست.
    • محسن IR ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
      7 0
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      اگر واقعا" ميخواهيد با دلال مقابله كنيد جلوي زياده خواهي و سوء مديريت خودروسازان رابگيريد
    • ناشناس IR ۱۴:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
      1 0
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      اقای وزیر دیدیم چطور در مقابل دلالان ایستادی طرف دلالان را گرفتی و مردم را نادیده گرفتی
    • م IR ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
      0 0
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      اگر وزیر صنعت از افزایش قیمت خودرو توسط خودروساز جلوگیری کند کار مهمی کرده است مثلا افرادی که سوزوکی سال ۹۶ ثبت نام کرده اند هنوز تحویل نداند و دارن قیمت سوزوکی سرسام آور بالا می برند
    • IR ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
      0 0
      پاسخ
      نمایندگان مجلس بایستی از افزایش بی رویه خودرو توسط خودروساز جلوگیری کنند. سوزوکی ۱۴۷ میلیون یکدفعه شد ۲۵۱ میلیون کسی که سال ۹۶ ثبت نام کرده و نصف پول داده چرا بایستی ۱۰۴ میلیون اضافه پرداخت کند

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