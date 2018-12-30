مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه صبح امروز(یکشنبه) این فراکسیون اظهارداشت: رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه حضور یافت و درباره مسائل مختلف این وزارتخانه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه بیشتر بحث‌های امروز به سمت وضعیت خودرو پیش رفت، ادامه داد: طبق گفته وزیر، در زمینه خودرو شاهد کاهش تولید هستیم و تلاش آنان این است که جلوی این مسئله را بگیرند و یکی از برنامه های اصلی این وزارتخانه، افزایش تولید خودرو است.

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس بیان کرد: طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، حدود یک میلیون خودرو پیش فروش شده است و قرار بر این است که ۸۰ درصد خودروهای موجود ابتدا به کسانی که پیش خرید کرده اند، داده شود و ۲۰ درصد مابقی به متقاضیان جدید ارائه شود.

لاهوتی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا رحمانی درباره کاهش قیمت خودرو مطلبی را بیان کرد یا خیر، خاطرنشان کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد که دلال‌هایی در فرآیند خرید و فروش خودرو وجود دارند که منجر به افزایش قیمت خودرو شده اند و یکی از برنامه های دیگر این وزارتخانه این است که دلالی های موجود در بازار خودرو را مدیریت کرده و با آنان مقابله کنند.