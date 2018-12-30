به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: موضوع تصادف و کشته شدن دانشجویان دانشگاه واحد علوم و تحقیقات را امروز شما به کمیسیون آموزش ارجاع دادید. جا داشت که این موضوع در صحن علنی بررسی شود.
وی ادامه داد: مردم سؤال میکنند که مجلس برای یک نماینده جلسهای ویژه تشکیل داد، برای ۱۰ جانباخته دانشگاه آزاد جا دارد مسئولان به مجلس دعوت شوند و پاسخگو باشند.
عضو فراکسیون امید مجلس افزود: گفته میشود عدهای ضد انقلاب ترمز اتوبوس را بریدهاند؛ این حرف عجیب و غریب است.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای یک نماینده جلسه ویژهای نداشتیم، قبل از جلسه علنی، برخی نمایندگان در خصوص یک نماینده صحبت کردند؛ نباید این موضوع در فضای مجازی مطرح میشد.
وی اظهار داشت: هیئت نظارت هم در حال بررسی این موضوع است و نظرش را اعلام میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی حادثه کشته شدن دانشجویان واحد علوم و تحقیقات را حادثهای مهم خواند و گفت: این حادثه روی روان جامعه تأثیرگذار بود.
لاریجانی خاطرنشان کرد: بنده نیز گفتم کمیسیون آموزش این موضوع را بررسی کند و قوه قضائیه نیز اطلاعات میدانی بگیرد تا بر اساس آن، موضوع در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.
