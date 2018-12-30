۹ دی ۱۳۹۷، ۹:۱۵

لاریجانی در پاسخ به تذکر کواکبیان:

مجلس برای یک نماینده جلسه ویژه‌ای نداشت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مردم تهران گفت: مجلس برای یک نماینده جلسه‌ ویژه‌ای برگزار نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: موضوع تصادف و کشته شدن دانشجویان دانشگاه واحد علوم و تحقیقات را امروز شما به کمیسیون آموزش ارجاع دادید. جا داشت که این موضوع در صحن علنی بررسی شود.

وی ادامه داد: مردم سؤال می‌کنند که مجلس برای یک نماینده جلسه‌ای ویژه تشکیل داد، برای ۱۰ جانباخته دانشگاه آزاد جا دارد مسئولان به مجلس دعوت شوند و پاسخگو باشند.

عضو فراکسیون امید مجلس افزود: گفته می‌شود عده‌ای ضد انقلاب ترمز اتوبوس را بریده‌اند؛ این حرف عجیب و غریب است.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای یک نماینده جلسه‌ ویژه‌ای نداشتیم، قبل از جلسه علنی، برخی نمایندگان در خصوص یک نماینده صحبت کردند؛ نباید این موضوع در فضای مجازی مطرح می‌شد.

وی اظهار داشت: هیئت نظارت هم در حال بررسی این موضوع است و نظرش را اعلام می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی حادثه کشته شدن دانشجویان واحد علوم و تحقیقات را حادثه‌ای مهم خواند و گفت: این حادثه روی روان جامعه تأثیرگذار بود.

لاریجانی خاطرنشان کرد: بنده نیز گفتم کمیسیون آموزش این موضوع را بررسی کند و قوه قضائیه نیز اطلاعات میدانی بگیرد تا بر اساس آن، موضوع در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.

