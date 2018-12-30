مدیران فتنه ۸۸ در حال طراحی فتنه جدید هستند

به گزارش خبرنگارم هر، سهراب انبارکی صبح یکشنبه در مراسم ٩ دی در تیپ پیاده استان بوشهر اظهار داشت: فتنه سال ٨٨ درس‌ها و عبرت‌های زیادی برای ملت و نظام داشته و از این درس‌ها باید در راستای مقابله با فتنه‌های آینده استفاده کرد.

وی اضافه کرد: پاسداران به عنوان سفیران انقلاب اسلامی در صحنه‌های مختلف نظام باید این اتفاقات عبرت آموز را به صورت ویژه بازخوانی کنند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر ادامه داد: اگر حوادث هشت سال دفاع مقدس توسط رزمندگان و بازماندگان جنگ بازخوانی نشده بود در حال حاضر هشت سال دفاع مقدسی در کار نبود.

وی خاطرنشان کرد: حمایت‌های طاغوت و آل قاجار در ایران نباید دست فراموشی داده شود هر چند برخی سعی دارند این حنایتها فراموش شوند. تاریخ هر کشوری هویت، اصل و ریشه آن کسور است و با هیچ چیز دیگر قابل معاوضه نیست.

انبارکی با تاکید بر اینکه ٩ دی هویت ملت و نظام ایران اسلامی است و مگر می‌شود فراموش کرد بیان کرد: باید به عوامل فتنه سال ٨٨ بطور دقیق و ریشه ای پرداخت.

وی با بیان اینکه برخی در کشور سعی دارند مردم را به حواش حوادث آن زمان سوق دهند افزود: فتنه ٨٨ امری تصادفی نبود بلکه فتنه‌ای طراحی عمیق دشمن بود. فتنه گران سال ٨٨ حرکت هایی کاملا داعشی داشتند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: فتنه ٨٨ چیزی شبیه کودتای ٢٨ مرداد بود که می خواست نظام را از ریشه بزند. فتنه ٨٨ جراحی سیاسی برای نظام بود که ماهیت منافقان را بعد از ٢٠ سال را برای مردم مشخص کرد.

وی اظهار داشت: همان کسانی فتنه ٨٨ را مدیریت کردند امروز نیز در حال طراحی فتنه دیگری علیه نظام هستند. امروز جریان مرموزی در کشور می‌خواهند با همراهی دشمن مردم را به کف خیابان‌ها بکشانند.