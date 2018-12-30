  1. استانها
  2. قزوین
۹ دی ۱۳۹۷، ۹:۱۶

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قزوین:

تامین فضای آموزشی در مسکن مهر قزوین ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد

تامین فضای آموزشی در مسکن مهر قزوین ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد

قزوین- مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قزوین گفت: ساخت ۳۷ مدرسه با ۶۱۲ کلاس درس در ناحیه شهری مهرگان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مسکن استان قزوین روز شنبه با حضور احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی استان در استانداری قزوین برگزار شد.

عسگرعلی جوانبخت در این جلسه اظهار کرد:۱۰۰ هزار نفر در مسکن مهر ساکن هستند که ۲۰ هزار نفر آن را دانش آموزان تشکیل می دهند.

وی افزود: به ۳۷ مدرسه با ۶۱۲ کلاس درس نیاز داریم که تاکنون ۱۴مدرسه تحویل شده و ۴ مورد در دست ساخت است که ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم تا فضای آموزشی تامین شود.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قزوین بیان کرد: قرار بود ۱۰ واحد آموزشی با مشارکت راه و شهرسازی احداث شود که تاکنون کاری نشده است.

کد مطلب 4498970

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها