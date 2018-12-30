تامین فضای آموزشی در مسکن مهر قزوین ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مسکن استان قزوین روز شنبه با حضور احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی استان در استانداری قزوین برگزار شد.

عسگرعلی جوانبخت در این جلسه اظهار کرد:۱۰۰ هزار نفر در مسکن مهر ساکن هستند که ۲۰ هزار نفر آن را دانش آموزان تشکیل می دهند.

وی افزود: به ۳۷ مدرسه با ۶۱۲ کلاس درس نیاز داریم که تاکنون ۱۴مدرسه تحویل شده و ۴ مورد در دست ساخت است که ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم تا فضای آموزشی تامین شود.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قزوین بیان کرد: قرار بود ۱۰ واحد آموزشی با مشارکت راه و شهرسازی احداث شود که تاکنون کاری نشده است.