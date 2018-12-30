پخش زنده اجتماع مردمی در ویژه برنامه «روز بصیرت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، ویژه برنامه «روز بصیرت» اجتماع مردمی روز بصیرت و میثاق با ولایت را پوشش زنده تصویری می دهد. در ویژه برنامه «روز بصیرت» که با اجرای مهدی آقابیگی و محمد رحمان نظام اسلامی پخش خواهد شد، علاوه بر پوشش تصویری اجتماع مردمی در میدان امام حسین (ع) تهران، اجتماع مردمی در سراسر کشور از طریق شبکه یک سیما بطور زنده به تصویر کشیده خواهد شد.

ویژه برنامه «روز بصیرت» به تهیه کنندگی مقداد مومن نژاد کاری از پخش شبکه یک است که از ساعت ۱۰ تا حوالی ساعت ۱۱:۳۰ بطور زنده روی آنتن می رود.