  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۹ دی ۱۳۹۷، ۹:۱۹

پخش زنده اجتماع مردمی در ویژه برنامه «روز بصیرت»

پخش زنده اجتماع مردمی در ویژه برنامه «روز بصیرت»

اجتماع مردمی روز بصیرت و میثاق با ولایت امروز از ساعت ۱۰ صبح از شبکه یک پوشش زنده تصویری داده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، ویژه برنامه «روز بصیرت» اجتماع مردمی روز بصیرت و میثاق با ولایت را پوشش زنده تصویری می دهد. در ویژه برنامه «روز بصیرت» که با اجرای مهدی آقابیگی و محمد رحمان نظام اسلامی پخش خواهد شد، علاوه بر پوشش تصویری اجتماع مردمی در میدان امام حسین (ع) تهران، اجتماع مردمی در سراسر کشور از طریق شبکه یک سیما بطور زنده به تصویر کشیده خواهد شد.

ویژه برنامه «روز بصیرت» به تهیه کنندگی مقداد مومن نژاد کاری از پخش شبکه یک است که از ساعت ۱۰ تا حوالی ساعت ۱۱:۳۰ بطور زنده روی آنتن می رود.

کد مطلب 4498977

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها