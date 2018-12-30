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۹ دی ۱۳۹۷، ۹:۲۳

واکنش حماس به ادعاهای «حسنی مبارک» علیه این جنبش

واکنش حماس به ادعاهای «حسنی مبارک» علیه این جنبش

جنبش مقاومت اسلامی حماس به ادعاهای رئیس جمهوری مخلوع مصر علیه این جنبش واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، ادعاهای اخیر «حسنی مبارک» رئیس جمهوری مخلوع مصر علیه حماس، واکنش این جنبش را به دنبال داشت.

جنبش مقاومت اسلامی حماس، شهادت دروغین حسنی مبارک در دادگاه قاهره مبنی بر نفوذ تعدادی از عناصر مسلح از غزه به خاک مصر و شرکت آنها در حمله به زندان‌های این کشور در سال ۲۰۱۱ را تکذیب کرد.

حماس اعلام کرد: ما شهادت دروغین حسنی مبارک مبنی بر اقدام حماس به ارسال ۸۰۰ نفر از غزه به قاهره برای آزادی زندانیان مصری و فلسطینی و عرب از زندان‌های مصر در سال ۲۰۱۱ را به شدت تکذیب می‌کنیم.

حماس ضمن محکوم کردن تلاش‌ها برای باز کردن پای این جنبش به امور داخلی مصر، بر پایبندی خود به سیاست عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها از جمله مصر تاکید کرد.  

کد مطلب 4498981

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