۹ دی مظهر بصیرت و آگاهی مردم ایران اسلامی دربرابر فتنه ۸۸ است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه بیت المقدس استان کردستان، سرهنگ محمد امانی اظهارداشت: فتنه ۸۸ نمادی شفاف از سرمایه گذاری فرهنگی استکبار جهانی برای به زانو در آوردن نظام اسلامی با فریب بعضی عناصر داخلی بود، اما مردم با حضور آگاهانه و هدفمند خود پیام روشن و قاطع خویش را با صدای رسا اعلام کردند.

وی افزود: مردم در این روز نشان دادند که در تمامی عرصه ها همچون سال های دفاع مقدس، مقتدارنه، آگاهانه و با تجهیز سلاح ایمان، علم و بصیرت با محوریت ولایت فقیه از آرمان ها و اصول اسلام و انقلاب اسلامی صیانت می کنند.

فرمانده سپاه شهرستان دهگلان با بیان اینکه اعتماد و علاقه قلبی مردم به نظام، مهمترین عامل پیروزی بر فتنه ۸۸ و خلق این حماسه بود، ادامه داد: نهم دی به عنوان حماسه ای که ریشه در بصیرت دینی و حقیقت خواهی مردم ایران داشت در تاریخ ماندگار شد.

امانی یادآر شد: امروز دشمن با حربه دیگری وارد شده و تلاش می کند با نفوذ در در ارکان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره کشور به اهداف شوم خود برسد.

وی فرامین رهبر معظم انقلاب در زمینهٔ مقابله با نفوذ دشمنان را فصل الخطاب دانست و بیان کرد: در سال ۸۸ این بصیرت و بینش درست مردم بود که موضع خود را از خواص فریب خورده جدا کرده و آن حماسه ماندگار و بینظیر را در سرتاسر کشور آفریدند.

فرمانده سپاه شهرستان دهگلان گفت: در این روز ملت ما یکبار دیگر اوج عظمت و قدرت خود را نسبت به دوستداری امامت و ولایت نشان دادند و چنان سیلی محکمی به بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی زدند که بدخواهان داخلی فکر شکستن به حریم امن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از ذهن خود بیرون کنند.

امانی با تاکید بر ضرورت گرامیداشت هرچه باشکوه تر حماسه تاریخی ملت بزرگ ایران اظهارداشت: نهم دی ماه میثاق امت با ولایت و رهبری است و هیچ وقت فراموش نخواهد شد و هر جریانی که بخواهد در مقابل انقلاب اسلامی بایستد مورد بغض و نفرت ملت ایران قرار می گیرد و همه ما باید از پندها و عبرت های حماسه نهم دیماه به خوبی استفاده کنیم و آینده انقلاب اسلامی را آنگونه که شایسته است رقم بزنیم.