اجرای محدود «موی سیاه خرس زخمی» در تالار مولوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، نمایش «موی سیاه خرس زخمی» با مشارکت فارغ التحصیلان و دانشجویان تئاتر، به نویسندگی پیام سعیدی و جابر رمضانی و به کارگردانی جابر رمضانی از ۹ تا ۲۱ دی ماه در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی به صحنه می‌رود.

تمام بازیگران این نمایش از فارغ التحصیلان و برگزیدگان تئاتر دانشگاهی چند سال اخیر هستند.

در این نمایش حامد رسولی، مریم نورمحمدی، محمد علی‌محمدی، فربد فرهنگ، اصغر پیران، مینا زمان، سجاد حمیدیان و رشاد معینی به ایفای نقش می پردازند.

همچنین در این نمایش پوریا کاکاوند مشاور هنری، حمیدرضا رفاهی مدیر پروژه، جابر رمضانی و فرشید جعفری طراح صحنه، سیاوش امینی طراح صدا و موسیقی، صبا کسمایی طراح نور، مریم نورمحمدی طراح لباس، رشاد معینی گریم، امیر راد ویدیو، نیما دهقانی طراح ویدیو پروژکشن، سید محمد مساوات طراح گرافیک، احسان نقابت عکاس، هادی شیخ السلامی مدیر تولید، میلاد محمدی عمادی و کمال کلانتر گروه کارگردانی، گروه وی‌یو مدیریت تبلیغات، مریم دیهول ساخت تیزرهای تبلیغاتی، امیر قالیچی تئاتربازها با همراهی تهران تئاتر tehrantheatre تبلیغات مجازی، محمد رضا مقیمی مدیر روابط بین‌الملل، گروه تئاتر سوراخ تو دیوار تهیه کننده و محترم صیفی سرمایه‌گذار به همکاری می پردازند.

علاقه‌مندان برای دیدن نمایش «موی سیاه خرس زخمی» که تا ۲۱ دی ماه هر روز به جز شنبه ها ساعت ۲۰ به صحنه می‌رود، می‌توانند به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به آدرس خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.