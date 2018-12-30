احیای «علیزاده پورنیا» با قهرمانی در مسابقات انتخابی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی با یک رخداد ویژه برای کشتی قم همراه بود و صرف نظر از کسب ۴ مدال توسط کشتی گیران قمی در این مسابقات، مدال طلای فرنگی کاری که مدت‌ها از وی نامی شنیده نشده بود اهالی کشتی را شگفت زده کرد.

هادی علیزاده پورنیا، یکی از استعدادهای خوشنام کشتی ایران در آغاز دهه ۹۰ که در مسابقات قهرمانی آسیا، مسابقات قهرمانی جهان و مسابقات جهانی دانشجویان برای تیم ملی ایران روی تشک رفته بود پس از مدت‌ها دوری از میادین و فعالیت‌هایی جسته و گریخته، با قدرت به میدان بازگشت و توانست طلای مسابقات قهرمانی کشور را از آن خود کند.

علیزاده در سال‌های اخیر به طور سریالی و غیر منتظره درگیر مصدومیت بوده است و هرگاه عزم بازگشت به میادین را داشته با مصدومیتی کهنه متوقف شده است اما نکته جالب در مورد هادی علیزاده، شکست ناپذیری او در برابر اتفاقات ناامید کننده است به طوری که شاید هر کشتی گیر دیگری به جای علیزاده بود پس از این میزان از آسیب‌های پی در پی عطای فعالیت در عرصه قهرمانی کشتی را به لقایش می‌بخشید.

هادی علیزاده پورنیا با از دست دادن زمان به دلیل دست و پنجه نرم کردن با مصدومیت دیگر آن کشتی گیر جوان اواخر دهه ۸۰ نیست و در سال‌های پایانی دوران حرفه‌ای خود حضور دارد اما با عزمی جدی و اراده آهنین قصد دارد تا آخرین لحظه برای بازگشت به سطح اول کشتی ایران و جهان تلاش کند.

همین عزم راسخ به هادی علیزاده کمک کرد تا در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی بالاتر از تمامی رقبا قرار گیرد و اکنون کشتی گیر با تجربه قمی امیدوار است در آخرین فرصت‌ها برای درخشش دوباره، بتواند خود را به عنوان گزینه جدی حضور در المپیک توکیو و مسابقات جهانی آینده مطرح کند گرچه وی بدون تردید رقبای سرسختی دارد که قصد از دست دادن فرصت حضور در المپیک را ندارند.