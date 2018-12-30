پلیس تبعیضی در برخورد با تخلفات رانندگان قائل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی باقریاظهارداشت: تامین نظم و امنیت جامعه از وظایف قانونی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و پلیس در مواجه با هر گونه تخلفی که مخل نظم و امنیت باشد با اقتدار ظاهر می شود.

وی با اعلام اینکه پلیس هیچ گونه تبعیضی در برخورد با تخلفات رانندگان خودروهای داخلی و خارجی قائل نیست، تصریح کرد: پلیس با تجهیز امکانات لازم و تخصصی از جمله اسکیت های ویژه حمل خودروهای خارجی، در برابر هیچ گونه تخلفی کوتاهی و یا چشم پوشی نمی کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مازندران با اعلام اینکه برخورد قاطع با تخلفات رانندگان هرگونه خودرویی اعم از داخلی و خارجی همچنان در دستور کار این پلیس است، تصریح کرد: چنانچه خدای ناکرده، ماموری به بهانه های واهی در انجام وظیفه خود، کوتاهی کند، قاطعانه با وی برخورد خواهد شد.