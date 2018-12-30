ملت ایران در حماسه ۹ دی پای نظام و انقلاب ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین الله نور کریمی تبار در پیامی با گرامیداشت حماسه ۹ دی ماه از مردم ولایت مدار استان ایلام برای حضور پرشور در مراسم گرامیداشت ۹ دی ماه دعوت کرد.

در بخشی از پیام حجت الاسلام کریمی تبار آمده است: ملت ایران در حماسه ۹ دی ماه نشان دادند که تا پای جان پای آرمان های امام، شهدا و رهبری ایستاده و گوش به فرمان رهبر فرزانه انقلاب هستند.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین سعیدی گلپایگانی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در پیامی مردم همیشه در صحنه استان ایلام را به شرکت گسترده در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی ماه دعوت کرد.

در بخشی از این پیام آمده است: ۹ دی ماه اقدام به هنگام و مانور اعلام آمادگی سربازان ولایت و ایستادگی تا پای جان برای حفظ اصول و آرمان انقلاب به رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای بود.