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۹ دی ۱۳۹۷، ۹:۴۲

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۳۴ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید درچهارمحال وبختیاری پرداخت شد

۳۴ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید درچهارمحال وبختیاری پرداخت شد

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: ۳۴ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید درچهارمحال وبختیاری پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امامی شامگاه شنبه در نشست ستاد رفع موانع تولید با اشاره به اینکه ۳۴ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید درچهارمحال وبختیاری پرداخت شد، اظهار داشت: پرداخت این تسهیلات زمینه ساز افزایش تولید واحد های تولیدی و افزایش اشتغال شده است.

وی بیان کرد: فعال سازی واحد های صنعتی و تولیدی طی فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم یکی از مهمترین اولویت های دولت بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: احیای شغل در بخش صنعت از مهمترین اهداف این ستاد به شمار می رود.

وی بیان کرد: در سالجاری ۵۰ جلسه نشست رفع موانع تولید برگزار شده است و مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی در این نشست ها بررسی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۱۸۳ مصوبه نشست های رفع موانع تولید در این استان اجرا شده است.

کد مطلب 4498995

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