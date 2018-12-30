به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امامی شامگاه شنبه در نشست ستاد رفع موانع تولید با اشاره به اینکه ۳۴ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید درچهارمحال وبختیاری پرداخت شد، اظهار داشت: پرداخت این تسهیلات زمینه ساز افزایش تولید واحد های تولیدی و افزایش اشتغال شده است.

وی بیان کرد: فعال سازی واحد های صنعتی و تولیدی طی فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم یکی از مهمترین اولویت های دولت بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: احیای شغل در بخش صنعت از مهمترین اهداف این ستاد به شمار می رود.

وی بیان کرد: در سالجاری ۵۰ جلسه نشست رفع موانع تولید برگزار شده است و مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی در این نشست ها بررسی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۱۸۳ مصوبه نشست های رفع موانع تولید در این استان اجرا شده است.