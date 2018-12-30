به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، سیدابوالفضل موسوی تهیهکننده و کارگردان مستند داستانی «اقوام ایران» درباره این اثر گفت: ساخت این مجموعه را به سفارش سیمافیلم از ۱۵ ماه گذشته شروع کردیم، اما مراحل تحقیق برای ساخت این مستند داستانی را از سه سال گذشته شخصا شروع کردم که وقفههای در آن وجود داشت.
وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۸۰ درصد تصویربرداری این مستند در نقاط مختلف ایران انجام شده و تدوین کار نیز توسط من و چند تیم دیگر به طور موازی با ضبط انجام می شود تا کار برای پخش در ایام نوروز سال ۹۸ آماده شود.
موسوی با اعلام اینکه «اقوام ایران» در ۱۰ قسمت ۶۰ دقیقهای تولید می شود درباره تغییر نام این مستند از «سرزمین مادری» به «اقوام ایران» گفت: به دلیل تشابه عنوان این مستند با مجموعه «سرزمین مادری» کمال تبریزی عنوان مستند را به «اقوام ایران» تغییر دادیم. البته در زمان پخش نیز امکان دارد نام مستند دوباره تغییر کند.
این کارگردان داستان «اقوام ایران» را در ارتباط با خانوادهای دانست که به نقاط مختلف ایران سفر میکنند و از طریق مکان های صعبالعبور با قومهای مختلف ایرانی آشنا میشوند.
وی ادامه داد: تاکنون قسمتهایی در ارتباط با قومهای بلوچ، لرهای بختیاری، ترک آذری و گیلکها ساخته شده است و در نظر داریم در چند قسمت باقی مانده نیز به قومهای کرد، بندری و عرب بپردازیم.
پیش از این مستند «ایرانگرد» به کارگردانی و تهیهکنندگی جواد قرایی به سفارش سیمافیلم تولید شد و در نوروز سال ۹۷ پخش شد.
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