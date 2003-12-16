ذلت امروز صدام، سرانجام همه مستكبران و ظالمان جهاني همچون آمريكا و رژيم صهيونيستي است

به گزارش خبرگزاري مهر، حضرت آيت الله خامنه اي در اين ديدار بخشي از سخنان خود رابه انتخابات مهم مجلس هفتم وتبيين ويژگيهاي مجلس مطلوب و نماينده مطلوب اختصاص دادند. ايشان برگزاري مطلوب انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را تضمين كننده آينده وتامين كننده نيازهاي كنوني كشورخواندند وافزودند: برگزاري انتخاباتي مطلوب يعني انتخابات سالم ، آزاد، براساس قانون و با حضورپرشور و نشاط مردمي كه شركت در انتخابات را وظيفه اي ديني مي دانند ، مي تواند منجر به تشكيل مجلسي حقيقتا مطلوب شود.

حضرت آيت الله خامنه اي مجلس مطلوب را خانه ملت ، تجلي گاه عزت اسلامي و ملي تامين كننده منافع عمومي، حافظ امنيت كشورو سد مستحكمي در برابر تعرض و طمع ورزي هاي دشمنان بر شمردند و افزودند: مجلس مطلوب هنگامي شكل مي گيرد كه مردم ، با بصيرت و چشماني باز ، نمايندگان مطلوب يعني كساني را كه واجد شرايط لازم هستند به مجلس بفرستند.

ايشان با اشاره به سخنان امام خميني (ره) كه مجلس را عصاره فضايل ملت مي ناميدند افزودند: حضور هرچه بيشتر مردم در روز راي گيري ، كارآمدي و اعتبار مجلس را افزون مي كند ونمايندگان ملت توان خدمت رساني بيشتري مي يابند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي درتبين ويژگيهاي نماينده مطلوب به خصوصياتي همچون تدين و برخورداري از "روحيه ، نشاط و اميد انقلابي" اشاره كردند و افزودند: نماينده مطلوب كسي است كه علاوه بر ويژگيهاي ياد شده خدوم ، امتحان داده، با كفايت ، خوشنام ، و داراي برنامه باشد و ضمن روحيه جوانگرايي به جوانها اعتقاد داشته باشد.

حضرت آيت الله خامنه اي تاكيد كردند كساني كه چنين ويژگيهاي دارند بايد ثبت نام براي نامزدي انتخابات مجلس را وظيفه وجداني ، اسلامي و ميهني خود بدانند و با رعايت مصالح حال و آينده كشور و جامعه در اين انتخابات ثبت نام كنند تا زمينه انتخاباتي پرشور بيشتر فراهم شود.

ايشان با اشاره به تلاشهاي هميشگي دشمنان ملت براي جلوگيري از برگزاري انتخابات گرم پرشوردرايران افزودند: دشمنان انقلاب اين بار با توجه به فضاي عمومي كشورو ميل همگاني براي برگزاري انتخاباتي با شكوه جرات نمي كنند به صراحت مردم را به شركت نكردن در انتخابات ترغيب كنند اما هركاري بتوانند براي كمرنگ كردن انتخابات مجلس هفتم انجام خواهند داد كه البته به فضل الهي اين بار هم ناكام مي مانند وملت بزرگ ايران انتخابات اول اسفند را بسيار با شكوه برگزارخواهد كرد.

ايشان دربخش ديگري از سخنانشان، واقعيات جاري در صحنه منطقه و جهان رانشان دهنده صحت و حقانيت مواضع انقلاب اسلامي ايران و ملت ايران دانستند و خاطرنشان كردند: ملت ايران 25 سال پيش آمريكا را جهانخوار و متجاوز مي ناميد اما آن روزها تبليغات قوي استكبار اجازه نمي داد ملتها حقانيت موضع ايران اسلامي را دريابند ولي امروز اقدامات آمريكا درعراق و افغانستان ، خشونت چهره بزك كرده آمريكا را براي همه ثابت كرده است همانگونه كه حقانيت شعارهاي ملت ايران در مورد رژيم صهيونيستي به همه جهانيان ثابت شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي به شعارهاي ملت ايران در طول 8 سال جنگ تحميلي و بعد از آن درمورد درنده خويي صدام اشاره كردند و افزودند: آمريكايي ها در آن زمان به صدام براي جنگ با ملت ايران كمك مي كردند همانگونه كه كشورهاي منطقه نيز باطن صدام ددمنش را نمي شناختند اما امروز دنيا فهميده است كه حرفهاي ملت ايران درباره وحشيگري و ديكتاتوري صدام ، كاملا درست بوده است.

ايشان تاريخ را سرشار درس وعبرت خواندند و با اشاره به خوشنودي فراوان ملت ايران از دستگيري صدام ديكتاتور افزودند: ذلت امروز صدام، سرانجام همه مستكبران و ظالمان جهاني همچون آمريكا و رژيم صهيونيستي است و رييس جمهور آمريكا بداند همچنان كه دنياي بدون صدام براي منطقه بهتر است ، دنياي بدون بوش و شارون هم براي همه جهان، بسيار بهتر خواهد بود.

ايشان، با اشاره به بيداري روزافزون امت اسلامي افزودند: افق آينده امت اسلام روشن است وملت ايران همچنان پيشتازحركت جهان اسلام والگوي زنده ملتها خواهد بود.

رهبرمعظم انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنانشان با تشكر صميمانه از استقبال گرم و پرشور مردم مومن و متدين قزوين ، به تشريح خصوصيات فرهنگي و ديني مردم اين منطقه پرداختند و افزودند: مردم قزوين در طول تاريخ پرافتخار خود به خصوصياتي همچون تدين، مناعت طبع، فداكاري و سخاوتمندي مشهور بوده اند و صدها فقيه، حكيم، مورخ، رياضي دان وهنرمند برجسته در اين منطقه پرورش يافته اند كه جوانان قزويني بايد به اين سابقه كهن و پرافتخارتكيه كنند.

ايشان ازشهيدان رجايي ، بابايي و مرحوم ابوترابي به عنوان سه چهره فراموش ناشدني قزوين دردوره انقلاب اسلامي ياد كردند و با تجليل از شهيدان سرافراز اين منطقه افزودند: مردم قزوين نيز مانند مردم ديگر مناطق كشور توقعات به حقي از مسئولان دارند كه رفع مشكلات اقتصادي ازجمله تورم و بيكاري، حل مشكلات جوانان و عمران شهري و روستايي دراولويت آنها قراردارد كه اميدواريم با اين سفر توجه به مسئولان به اين منطقه بيشترجلب شود و درحد امكانات و توان كشورنيازهاي مردم خوب استان قزوين تامين گردد.

ايشان خدمت به مردم را نيت همه مسئولان به خصوص مسئولان عاليرتبه كشور برشمردند و افزودند: نظام جمهوري اسلامي بر پايه خواست و گرايش و محبت مردم بنا شده است و مردم در صحنه عمل ، عملكرد مسئولان منتخب خود را مي بينند و ترتيب اثر مي دهند.

ايشان با اشاره به فرصتها وتهديدهايي كه دربرابر كشورعزيز و بزرگ ايران ونظام جمهوري اسلامي قراردارد افزودند: مسئولان بايد با حفظ عزت ملي ، از همه فرصتها براي پيشرفت كشوراستفاده كنند.

حضرت آيت الله خامنه اي رشد كمي وافزايش شاخص هاي اقتصادي را امري لازم اما ناكافي خواندند و تاكيد كردند: فلسفه نظام اسلامي، ايجاد عدالت و رواج اخلاق ومعنويت دركناررفاه مادي است البته اين اهداف بسيار بزرگ ومقدس با دشواريهاي فراواني روبروست اما ملت ايران و نظام اسلامي دراين 25 سال گامهاي بزرگي براي تحقق اين اهداف برداشته اند وهمچنان اين راه پرافتخار را ادامه خواهند داد.

پيش از سخنان رهبر معظم انقلاب حجت الاسلام والمسلمين باريك بين نماينده ولي فقيه و امام جمعه قزوين با خوشامدگويي به رهبرمعظم انقلاب از اين روز به عنوان نقطه عطفي درتاريخ استان قزوين نام برد و گفت: اين استان درتاريخ پرفراز و نشيب ايران همواره يكي از مهمترين مراكز ثقل و از قطب هاي مهم سياسي ، فرهنگي و مذهبي كشور بوده است.

نماينده ولي فقيه دراستان قزوين با اشاره به وجود نيروي انساني و پتانسيل صنعتي اين استان توجه مسئولين به توسعه مراكز توليدي و صنعتي و مقابله با معضل بيكاري را خواستار شد وافزود: درصورتي كه مشكل آب كشاورزي دراين استان حل شود اين استان قادرخواهد بود بخش مهمي از نيازهاي غذايي كشور راتامين كند.