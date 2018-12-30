۱۲ کالا با نشان جعلی استاندارد در قزوین شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس صارمی در این باره اظهار کرد: این کالاها در جریان اجرای طرح طاها (طرح اجرای هماهنگ استاندارد) شناسایی شده اند.

وی یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون در راستای اجرای این طرح از چهار هزار و ۱۸۵ واحد صنفی بازرسی شده است.

مدیرکل استاندارد قزوین گفت: کالاهای کشف شده با نشان جعلی شامل ضد یخ یک لیتری خودرو با نام تجاری سپاهان نوین، قند و شکر بسته بندی شده با نام تجاری نیلا و زردانه، اجاق گازخوراک پزی با نام تجاری رویال گاز، سیم بند تخت برق با نام تجاری لامع، زرین مس، البرز الکتریک و استحکام، گلاب پاستوریزه با نام تجاری قیزل گول و دوغ کیسه ای با نام تجاری رزیا بوده است.

صارمی یادآور شد: براساس تبصره ماده ۷۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین الملی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین الملی استفاده نماید مرتکب جرم شده و به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خداهد شد.

مدیرکل استاندارد قزوین ضمن هشدار به متخلفان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه مراتب را با شماره تلفن ۱۵۱۷ یا با سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۰۱۵۱۷ گزارش کنند تا با خاطیان طبق موازین و مقررات استاندارد برخورد شود.