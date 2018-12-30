برگزاری انتخابات پارلمانی در بنگلادش بعد از اعتراضات گسترده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انتخابات پارلمانی بنگلادش در حالی امروز یکشنبه در این کشور برگزار می شود که «شیخ حسینه» نخست وزیر فعلی، شانس اول پیروزی در این رقابت ها است.

هر چند داکا پایتخت بنگلادش در روزهای گذشته بسیار شلوغ و پرجمعیت بود اما امروز خیابان های این شهر خلوت است و دلیل آن مراجعت اغلب افراد به زادگاه های خود برای شرکت در انتخابات است.

از مهمترین تحولات امروز می توان به قطع بودن اینترنت تلفن های همراه در بنگلاش اشاره کرد.

همانطور که اشاره شد بنگلادش در هفته های اخیر صحنه اعتراضات گسترده و بازداشت مخالفان از سوی پلیس بوده است.

احزاب مخالف دولت بنگلادش معتقدند موج دستگیری ها پس از هشتم نوامبر، زمان دعوت به انتخابات سراسری در این کشور با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت صورت گرفته است.

حزب ناسیونالیست بنگلادش، بی ان پی، مهمترین حزب ملی گرای اپوزیسیون که خالده ضیا، رهبر آن به اتهام فساد به ۱۰ سال زندان محکوم شده با انتقاد از رویه در پیش گرفته شده از سوی دولت برای سرکوب مخالفان اعلام کرده است که بیش از هفت هزار تن از دستگیرشدگان از فعالان این حزب بوده‌اند.

جماعت اسلامی، دیگر حزب مخالف و متحد اسلامگرای حزب ناسیونالیست بنگلادش نیز مدعی است که حدود سه هزار و ۵۰۰ تن از هواداران این حزب تحت بازداشت نیروهای پلیس قرار گرفته‌اند.

گفتنی است که جماعت اسلامی حق معرفی نامزد برای انتخابات قانونگذاری روز یکشنبه را ندارد اما برخی از اعضای آن به صورت انفرادی در فهرست نامزدهای حزب ناسیونالیست بنگلادش جای گرفته‌اند.