مردم ایران فتنه ها را با بصیرت خنثی می کنند

حجت الاسلام سید مصباح عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهم ترین عامل ایجاد انقلاب به رهبری امام خمینی(ره) بصیرت بود که موجب پیروزی مردم بر رژیم ستم شاهی شد.

وی بیان کرد: امام خمینی(ره) تاکید داشتند باید اسلام ناب را بشناسیم و مشکلی که در کشورهای اسلامی وجود ادارد و موجب شده سلطه خارجی بر کشورهای اسلامی حاکمیت پیدا کند نداشتن بصیرت و نشناختن اسلام ناب است.

وی گفت: امام خمینی(ره) فرمودند باید اسلام را از نو معرفی کنیم که اگر به این مهم توجه شود مشکلات کشورهای اسلامی حل خواهد شد به صورتی که در انقلاب اسلامی ایران ۳ عامل شناخت اسلام وبازگشت مردم به اسلام ناب و رهبری باعث پیروزی شد.

مدیر حوزه علمیه خراسان تاکیدکرد: در فتنه ۸۸ برخی فکر می کردند مردم بصیرت لازم را برای مقابله با دشمن ندارند زیرا دشمن امیدوار بود با استفاده از عوامل داخلی خود و استفاده از چهره های مطرح می تواند نقشه شوم خود را عملی کند.

عاملی اظهارکرد: در آن زمان مردم با بصیرت کم نظیر خود این توطئه را خنثی و دست رد به فتنه استکبار زدند و عوامل خارجی را از صحنه خارج و با رهبری بیعت مجدد کردند. در آن شرایط روحانیت نیز به عنوان مشعل داران بصیرت در طول تاریخ تلاش کردند راه صحیح را به مردم نشان دهند و آنها را از گرفتار شدن در فتنه برحذر دارند.

مدیر حوزه علمیه خراسان تصریح کرد: نقش مردم در ۹ دی امسال همانند سال ۸۸ است و باید در عرصه هایی که به حضور آنها نیاز است حضور پیدا کنند.

وی گفت: مردم تاکنون در همه مقاطع حساس حضور داشتند و امسال و سال آینده نیز وظیفه خود را به خوبی انجام خواهند داد و هر فتنه ای که بخواهد در مسیر نظام اسلامی ایجاد شود با بصریت مردم و رهبری مقام معظم انقلاب اسلامی ایران خنثی خواهد شد.