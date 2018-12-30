شرایط انتخاب شهرداران پس از ۲۰ سال تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از تغییر آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار توسط هیات دولت خبر داد و اظهارداشت: این آیین نامه به استانداران سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه شرایط جدید انتخاب شهرداران با رویکرد تخصصی و توجه ویژه به تجربیات افراد در این آیین نامه پیش بینی شده است، افزود: بر اساس آیین نامه جدید کسانی را می توان به سمت شهردار انتخاب کرد که دارای شرایطی از جمله تابعیت جمهوری اسلامی ایران، داشتن حداقل ۳۰ سال سن، انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم در زمان صلح برای مردان، اعلام اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی و نداشتن محکومیت کیفری موثر باشند.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در آیین نامه اجرایی جدید شروط عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و دخانیات و داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط پیش بینی شده است.



سامانی با بیان اینکه شرایط سوابق اجرایی شهرداران بصورت مبسوط در ۶ بند و ۷ تبصره تشریح شده است، گفت: ۳ سال سابقه مدیریت پایه یا ۵ سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداری‌های شهرهای تا ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۵ سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر، ۵ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر، ۷ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت و ۹ سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری های شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر جمعیت از شروط تعیین شهرداران است.

وی با بیان اینکه مدارک و رشته های تحصیلی مرتبط شهرداران توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری طبق دستورالعملی تعیین خواهد شود، افزود: کلیه کسانی که در زمان تصویب این آیین‌نامه در سمت شهردار مشغول انجام وظیفه بوده یا توسط شورای شهر انتخاب و در انتظار صدور حکم می باشند و از نظر تحصیلات و سوابق اجرایی، واجد شرایط لازم برای تصدی سمت شهردار در شهر مربوط نباشند تا زمان تصدی در سمت مذکور در آن شهر از شرایط تحصیلی و سوابق اجرایی مندرج در این آیین‌نامه معاف هستند.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه ملاک تشخیص جمعیت هر شهر آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن است، اظهارداشت: طبق تبصره ماده ۴ این آیین نامه شهردار نباید هیچ‌گونه بدهی قطعی معوق نسبت به شهرداری که میخواهد تصدی آن را به عهده بگیرد داشته باشد.

سامانی با بیان اینکه سکونت شهرداران در شهرهای محل خدمت موجب آشنایی بهتر آنان با نارسایی ها و درک بهتر مشکلات مردم می شود، گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی جدید، شهرداران باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌کنند در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشند، همچنین نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود.

گفتنی است، آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار که ۲۰ سال از عمر آن می گذرد در جلسه اخیر هیات وزیران با پیشنهاد وزارت کشور اصلاح و تغییر یافت و توسط سامانی قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانها به استانداران سراسر کشور جهت اجرا در شهرها ابلاغ شد.