مردم در جریان فتنه ۸۸ گرفتار شبهه نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی صبح یکشنبه در راهپیمایی بزرگ ۹ وی، تاکید کرد: حماسه ۹ دی تجلی بصیرت همراه با استقامت امت انقلابی در برابر هجمه دشمن و غلبه گفتمان مقاومت و روز یاس دشمنان انقلاب اسلامی و رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: ۹ دی برای همیشه زنده و یوم الله است زیرا به دلیل نوع واقعه آن روز مربوط به زمان مشخص نیست و هرسال باید به آن توجه داشت.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران تصریح کرد: غدیر و عاشورا برای همیشه معنی دارد و در جریان انقلاب اسلامی نیز روزهای داریم تاریخ ساز مانند ۱۵ خرداد و ۲۲ بهمن و دیگری ۹ دی است.

حاجی صادقی یادآور شد: در فتنه سال ۸۸ نباید ۲ روز را فراموش کرد که یکی ۲۹ خرداد و خطبه رهبری و دیگری ۹ دی که ملت تیر خلاص به فتنه زدن و دشمن را به طور کامل مایوس کرد.

وی با اشاره به ویژگی های ۹ دی، گفت: خودجوشی حضور مردم، تجلی غیرت مردم از جمله ویژگی های این روز است، این روز ثابت کرد که اسلام فقط آشتی نیست و به همان میزان که از دوستی حمایت می کند به استکبار ستیزی نیز اهمیت می دهد.

نماینده ولی فقیه ور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: اسلام آمریکایی می گوید از شیطان و مبارزه با ظالم نگو و ۹ دی روز تجلی آیات فراوان از قرآن بود.

حجت الاسلام حاجی صادقی افزود: ۹ دی تجلی استقامت فکری ملت بود و امروز نظام ولایی ۴۰ ساله است که بزرگترین دستاورد انقلاب نیز این است که ما را از سلطه طاغوت و کافران نجات داد.

وی ادامه داد: ۴۰ سالگی این نظام الهی به برکت همین حضور مردم وروزهایی مانند ۹ دی است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: مومن واقعی استقامت دارد و دشمن در فتنه ۸۸ خواص را هدف گرفت که امت را از ولایت جداکنند ولی توجه نداشت که در این انقلاب رهبری و مردم نمونه هستند و مردم ثابت کردند که گرفتار شک و شبهه نمی شود و شبهاتی که برخی خواص را گرفتار کرد مردم دچار نشدند در حالیکه خیلی از خواص دچار شبهه شدند.

حجت الاسلام حاجی صادقی تاکید کرد: در ۹ دی مردم ثابت کردند که گرفتار شبهه نمی شوند، همه آمدند که سفره انقلاب را جمع کنند و این فتنه طراحی ۱۰ ساله داشت که با بصیرت مردم شکست خورد.

وی ادامه داد: در فتنه ۸۸ درگیری ۲ جناح سیاسی نبود و ۹ دی تجلی جهاد کبیر است، ۹ دی تجلی ماندگاری انقلاب است که خواسته ولی فقیه است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در فتنه ۸۸ عواملی دلیل شکست دشمن بود که اولین آن بصیرت افز ایی و صبر رهبری بود و سپس غیرت دینی مردم و در عین حال باید گفت ۹دی تجلی ولایتمداری مردم بود. این روز به جبهه انقلاب مربوط است و مربوط به هیچ گروه سیاسی نبود.

حجت الاسلام حاجی صادقی با اشاره به پیام های ۹ دی نیز گفت: مردم به رهبر خود پیام دادند که ایستاده ایم و اهل کوفه نیستیم بلکه اهل انقلاب و استقامت هستیم.

وی ادامه داد: پیام ۹ دی به مسئولین طلب ولایتمداری بود. رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضایی در نظام ولایی نظریه پردازی نکنند و فرمایشات رهبری را اجرایی کنند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: پیام ۹ دی به مسئولین این بود که مسئولین باید نوکری مردم را بکنند و از مردم به عنوان طعمه استفاده نشود، مردم خدمت واقعی می خواهند نه شعار و همچنین پیام دیگر این روز ایستادگی مسئولین در مقابل دشمنان بود.

حجت الاسلام حاجی صادقی افزود: تمامی فتنه ها تاکنون خنثی شد اما دشمنان در تدارک فتنه های دیگر هستند و فتنه دهه ۹۰ این است که با تهدید و فشارهای اقتصادی استقامت مردم را بشکنند.

وی تاکید کرد: مردم تا نابودی استکبار و دشمنان ایستاده اند و انقلاب اسلامی در خصوص آینده نیز رسالت دارد که عالم را آماده ظهور کند و بزرگترین خدمت را به نهضت ظهور انقلاب اسلامی کرد که روحیه استکبار ستیزی و استقامت را در دنیا تحقق بخشید.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: مردم مطالبه گری کنند، انتقاد کنند اما از مدیری که تلاش و خدمت می کند نیز تشکر کنند زیرا دشمن به دنبال نفوذ فکری است.