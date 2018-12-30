«مکیناس» چاپ شد/ انتشار یک تریلر جنایی ایرانی

محمد میرقاسمی داستان‌نویس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به‌تازگی رمان دوم‌ام با نام «مکیناس» توسط انتشارات آگاه/بان منتشر و راهی بازار نشر شده است. این رمان در ژانر تریلرهای جنایی و درباره یک گروگان‌گیری در شهر تهران است.

وی افزود: این رمان، حال و هوای کاملا متفاوتی با اولین رمان‌ام «پیش از آب‌شدن برف‌ها» دارد و نوشتن‌اش ۲ سال طول کشید. رمان «مکیناس» ۷ فصل داد که هر فصل‌اش در واقع یک روز است. به این‌ترتیب، کل داستان رمان در ۷ روز پشت‌سر هم جریان دارد.

این داستان‌نویس گفت:‌ در طول داستان، گریزی به سال‌های گذشته و دهه ۶۰ زده می‌شود تا حقیقت مشخص شود. همچنین جدای از زمینه جنایی، داستان «مکیناس» درون‌مایه‌های سیاسی، اجتماعی و رگه‌های عاشقانه دارد.

میرقاسمی گفت: این رمان به تازگی با ۳۳۶ صفحه توسط انتشارات آگاه/بان منتشر شده است.