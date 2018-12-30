به گزارش خبرنگار مهر، سایت فاکس اسپورتس آسیا در گزارشی به ارزیابی عملکرد ۵ مربی از جمله کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا پرداخته و تاکید کرده است که قهرمانی در این تورنمنت شانس تمدید قرارداد کی روش را بالا می برد.

این سایت نوشت: «در میان تمام مربیان مطرح حاضر در جام ملت های آسیا، تمام نگاه ها به کی روش سرمربی تیم ملی ایران است تا به دوران ۴۳ ساله ناکامی در قهرمانی پایان بدهد.»

در ادامه به مشکلاتی که بین کی روش با برانکو ایوانکوویچ و خداداد عزیزی ایجاد شده است، پرداخته شده و آمده است: «قرارداد کی روش در پایان جام ملت های آسیا تمام می شود ولی هیچ چیز به جز قهرمانی در این جام شانس کی روش را برای تمدید قرارداد بیشتر نمی کند. بدتر از همه اینکه ایران چند بازیکن کلیدی خود را در اختیار ندارد. سعید عزت اللهی ستاره خط وسط ایران سرآمد این غایبان است. هرچند که ایران یکی از مستعد ترین تیم در جام ملت های آسیا است.»