ساکنان خراسان رضوی با ولایت فقیه بیعت دوباره کردند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز حماسه باشکوه ۹ دی، ساکنان خراسان رضوی صبح یکشنبه با حضور در راهپیمایی بصیرت باردیگر با ولایت فقیه تجدید بیعت کرده و بر ادامه مسیر انقلاب تاکید کردند.

مردم مشهد از ساعت ۹ صبح راهپیمایی خود را از میدان شهدا به سمت حرم مطهر رضوی آغاز کرده اند و با سر دادن شعارهای«مرگ بر فتنه گر»،« مطیع رهبریم»، «این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده»، « ای رهبر آزاده آماده ایم آماده» حماسه دیگری را در تاریخ این شهر آفریدند.

قرار است راهپیمایان پس از ورود به حرم مطهر امام هشتم(ع) در رواق امام خمینی(ره) در مراسم این روز شرکت کنند.

همچنین علی رضا قامتی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حضور ملت ما در همه صحنه های انقلاب اسلامی چشمگیر بوده و خواهد بود و این مهم، ضامن پیروزی و تداوم نظام مقدس جمهوری اسلامی است که حاصل خون هزاران شهید گلگون کفن است.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: مردم ما نشان داده اند همواره در پیروی از آرمان های متعالی انقلاب اسلامی ثابت قدم هستند و مشکلاتی که در برخی حوزه های اقتصادی و معیشتی است نمی تواند دست مایه ای برای سوء استفاده دشمنان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ما یک خانواده ایم که مسائل و مشکلات خود را در درون، تدبیر و مدیریت می کنیم واین حضورباشکوه مردم جواب دندان شکنی به بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

همچنین مراسم باشکوه یوم الله ۹دی در همه شهرهای خراسان رضوی با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.