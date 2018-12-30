تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه زنان و جوانان از دستور خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده در دستور کار قرار گرفت.

گفتنی است در ادامه جلسه، محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر طی تذکری شفاهی اظهارداشت: با توجه به وضعیت فعلی کشور، بررسی این تقاضا ضرورت ندارد.

وی ادامه داد: مسائل و آسیب های بسیار زیادی در کشور وجود دارد و نمی توان برای هر کدام از آنها کمیسیون ویژه تشکیل داد و چنانچه کمیسیون ویژه زنان تشکیل شود، راه برای عده ای دیگر جهت تشکیل سایر کمیسیون ها باز می شود.

علی لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: ا ین تذکر وارد است و تشکیل چنین کمیسیونی محملی ندارد و بر اساس ماده آئین نامه هم تشکیل چنین کمیسیونی ضروری نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این موضوع را در هیئت رئیسه مجلس مطرح و نتیجه را اعلام می کنیم.

بر این اساس، تقاضای تشکیل این کمیسیون از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد.