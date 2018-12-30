بیانیه سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز به مناسبت حماسه ۹ دی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه استان البرز، در این بیانیه آمده است: «حضور عظیم و خروشان مردمی در نهم دی ۸۸، تجلی بارزی از هویت و ماهیت انقلاب یعنی روح دیانت حاکم بر داخلی مردم بود.» مقام معظم رهبری

حماسه نهم دی تقویت انسجام و وحدت ملی و پیوند مجدد مردم و نظام اسلامی را رقم زد و با منزوی ساختن فتنه‌گران نشان داد انقلاب اسلامی به رهبری ولی‌فقیه زمان و اتکا به سرمایه‌های درونی قادر است به‌مانند هشت سال دفاع مقدس، پیچیده‌ترین بحران‌ها را مهار و با تبدیل آن به فرصت‌های تاریخی، اراده خود را به دشمنان تحمیل و آنان را از هوس خلق فتنه‌های جدید علیه ارزش‌ها و مقدسات دینی، انقلابی و ملی بر حذر دارد.

امسال در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حالی به سالروز حماسه بزرگ نهم دی نزدیک می‌شویم که دشمنان این انقلاب یک‌بار دیگر خبر از پایان حیات انقلاب اسلامی آن‌هم در چهل‌سالگی این درخت تنومند داده‌اند و بیان این آرزوی واهی مبتنی بر خیل توطئه‌های تازه و فشارهای بی‌امان اقتصادی است که امید دارند این زمینه‌چینی‌ها ملت مسلمان ایران را به‌زانو درآورد.

این در حالی است که «چهل‌سالگی انقلاب دوران پیری انقلاب نیست، دوران عقب‌گرد انقلاب نیست، دوران پختگی و نشاط انقلاب است. انقلاب در چهل‌سالگی، بحمدالله باقدرت، با حفظ شعارها و با برافراشته بودن پرچم‌های اصلی، همچنان به‌پیش می‌رود»؛ این تأکید رهبر انقلاب مبنی بر پیشرو بودن انقلاب اسلامی نیز مبتنی بر «مردمی بودن» این نظام است که اینک از بهمن ۵۷ به دهه چهارم خود رسیده و درواقع این امر مرهون نقش مؤثر مردم در انقلاب اسلامی و بزنگاه‌های مهم و تاریخی آن بوده است.

قطعاً یکی از فرازهای انقلاب اسلامی، شکل‌گیری حماسه نهم دی در پس فتنه‌ای هشت‌ماهه است و بااینکه یک دهه از حماسه جاودان نهم دی می‌گذرد، اما این روز در تقویم ایرانی یکی از برگ‌های طلایی است.

بر همین اساس ملتی که خود خالق حماسه دشمن‌شکن نهم دی است در مقابله با امواج سهمگین و سیاه فتنه ۸۸، در مقابل تنگناها و فشارهایی که با همدستی دشمن بیرونی و عوامل درونی ایجادشده تا راه بر حیات انقلاب اسلامی را ببندد، تسلیم فشار اقتصادی، تحریم و محاصره نخواهد شد و این هیچ‌یک از این مانع سازی‌ها در تاریخ انقلاب تازگی ندارد.

پیام دیگر حماسه نهم دی به مسئولان و متولیان امور این است که در اداره امور کشور در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به خطوط قرمزی حرکت کنند که ملت انقلابی در چهار دهه اخیر برای حفظ و حراست از آن فداکاری‌های عظیم و نقش‌آفرینی‌های بی‌نظیری داشته است و ازاین‌رو خدمت صادقانه به چنین مردمی همان توفیق است که مسئولان باید پیوسته در طلب آن باشند.

سپاه امام حسن مجتبی (ع)، مردم استان البرز را به حضور در مراسم این روز بزرگ دعوت می‌کند و بر برگزاری برنامه‌های بصیرت افزایی که پیچیدگی‌ها و ترفندهای شیطنت‌آمیز و استکباری را برای عموم مردم روشن ساخته و آستانه مصونیت آنان را در جریان برخورد با حوادث و آشوب‌های اجتماعی ارتقا بخشد، تأکید کرده و اعلام می‌کند این انقلاب با درایت و حکمت بی‌نظیر علمدار حکیم و فرزانه خود و با بصیرت و وظیفه‌شناسی مردمانش باصلابت و پرافتخار در حال حرکت است تا پرچم عدالت‌طلبی خویش را به دست صاحب و مقتدای اصلی‌اش برساند.