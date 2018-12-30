به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بنگاه‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

۱ـ بررسی دلیل عدم انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های اقتصادی صندوق های بازنشستگی کشوری از سال ۹۲ به بعد

۲ـ بررسی قراردادهای اقتصادی غیرشفاف و معاملات خلاف قانون در پروژه‌هایی مانند پتروشیمی گچساران

۳ـ بررسی به‌کارگیری مدیران بازنشسته و فاقد صلاحیت

۴ـ بررسی پرداخت‌های غیرقانونی به مدیران شرکت‌ها

این تحقیق و تفحص به امضای محمدرضا پورابراهیمی، حسن کامران، اکبر رنجبرزاده، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی رسیده بود.

پس از دفاعیات پورابراهیمی و تأکید بر لزوم بررسی این تحقیق و تفحص، نمایندگان با ۱۶۵ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف، ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در مجلس، با انجام این تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.