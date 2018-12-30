حفظ ارزش های نظام اسلامی و پشتیبانی از ولایت پیام حماسه ۹ دی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز یکشنبه در بیانیه ای به مناسبت فرارسیدن سالروز حماسه نهم دی ماه عنوان کرد: ملت انقلابی و وقت شناس ایران اسلامی در نهم دی ماه سال ۱۳۸۸ به جهانیان اعلام کردند که حفظ جایگاه ولایت فقیه و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی خط قرمز این ملت است و دشمنان باید بدانند که ملت تا آخرین قطره خون خود از نظام اسلامی و ولایت فقیه پشتیبانی می کنند.

وی یادآور شده است: مردم با حضور آگاهانه خود در این حماسه تاریخی نشان دادند که هر زمان نظام و کشور به آنها نیاز دارد در صحنه هستند و در راه ارزش ها و آرمان های این نظام مقدس از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد. مردم ایران در حماسه ۹ دی، با بصیرت و آگاهی ماهیت پلید دشمنان را شناسایی و آنها را به انزوا کشاندند و اثبات کردند نه تنها در جنگ سخت، بلکه در عرصه جنگ نرم نیز در صحنه هستند و حماسه خلق می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در ادامه این پیام تأکید کرده است: بصیرت، هوشمندی، دشمن شناسی، ولایتمداری و حضور بالنده و به هنگام ملت ایران و اقتدار و صلابت مقام معظم رهبری همواره توطئه های دشمنان را نقش برآب کرده و بعد از این نیز با پشتیبانی ملت از ولایت، هیچ قدرتی نمی تواند به آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی خدشه وارد کند. اینجانب از ملت غیور و انقلابی استان مرکزی دعوت می کنم تا با حضور خود در آیین گرامیداشت نهم دی ماه که در نقاط مختلف استان مرکزی برگزار می شود، یک بار دیگر به دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی اعلام کنند که ملت با تمام قوا پشتیبان نظام و مقام معظم رهبری است.