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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

بیانیه نماینده ولی فقیه در استان مرکزی؛

حفظ ارزش های نظام اسلامی و پشتیبانی از ولایت پیام حماسه ۹ دی است

حفظ ارزش های نظام اسلامی و پشتیبانی از ولایت پیام حماسه ۹ دی است

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در بیانیه ای اعلام کرد: حفظ ارزش های نظام اسلامی، پشتیبانی از ولایت فقیه و بصیرت و دشمن شناسی امت اسلامی پیام حماسه نهم دی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز یکشنبه در بیانیه ای به مناسبت فرارسیدن سالروز حماسه نهم دی ماه عنوان کرد: ملت انقلابی و وقت شناس ایران اسلامی در نهم دی ماه سال ۱۳۸۸ به جهانیان اعلام کردند که حفظ جایگاه ولایت فقیه و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی خط قرمز این ملت است و دشمنان باید بدانند که ملت تا آخرین قطره خون خود از نظام اسلامی و ولایت فقیه پشتیبانی می کنند.

وی یادآور شده است: مردم با حضور آگاهانه خود در این حماسه تاریخی نشان دادند که هر زمان نظام و کشور به آنها نیاز دارد در صحنه هستند و در راه ارزش ها و آرمان های این نظام مقدس از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد. مردم ایران در حماسه ۹ دی، با بصیرت و آگاهی ماهیت پلید دشمنان را شناسایی و آنها را به انزوا کشاندند و اثبات کردند نه تنها در جنگ سخت، بلکه در عرصه جنگ نرم نیز در صحنه هستند و حماسه خلق می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در ادامه این پیام تأکید کرده است: بصیرت، هوشمندی، دشمن شناسی، ولایتمداری و حضور بالنده و به هنگام ملت ایران و اقتدار و صلابت مقام معظم رهبری همواره توطئه های دشمنان را نقش برآب کرده و بعد از این نیز با پشتیبانی ملت از ولایت، هیچ قدرتی نمی تواند به آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی خدشه وارد کند. اینجانب از ملت غیور و انقلابی استان مرکزی دعوت می کنم تا با حضور خود در آیین گرامیداشت نهم دی ماه که در نقاط مختلف استان مرکزی برگزار می شود، یک بار دیگر به دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی اعلام کنند که ملت با تمام قوا پشتیبان نظام و مقام معظم رهبری است.

کد مطلب 4499044

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