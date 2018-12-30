۹ دی روز بصیرت سیاسی و دینی است/وحدت مردم خاری در چشم دشمن

حجتالاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: انقلاب شکوهمند اسلامی ادامه دهنده انقلاب و قیام عاشورایی بوده تا به عنوان پرتوی از نهضت امام حسین (ع) در مقابل هر گونه ظلم کشورهای مستکبر جهان بایستد.
وی با اشاره به اینکه همدلی و وحدت مردم خار چشم دشمنان است، افزود: ۹ دی روز بصیرت ملت بزرگ ایران اسلامی بوده که با حضور پرشور خود خط بطلانی بر تمام ادعاهای دشمنان کشیده و پاسخ دندانشکنی به یاوهگوییهای آنان داده شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل یادآور شد: نهم دی ماه یادآور حماسه حضور مردم در مقابل حرکتهای اغتشاشگران انقلاب بوده تا در مقابل تمامی شیاطین جهانی که با هجمههای شدید روانی و فرهنگی در صدد حق نشان دادن باطل بودند با جان دل ایستادگی شود.
ستوده توضیح داد: مردم برای صیانت از دی، انقلاب، ولایت و حفظ عظمت و استقلال کشور وارد عرصه شده و در هر مقطع دیگری که نیاز به چنین حضوری باشد بدون شک باز هم ورود همهجانبهای را خواهند داشت و این موضوع برای استکبار یکی از آزاردهندهترین اقدامات ملت فهیم ایران خواهد بود.
وی ادامه داد: دوران هشت سال جنگ تحمیلی نماد واقعی از پایمردی و ثبات قدم و مقاومت ملت ایران در مقابل هرگونه هجمه نظامی و سیاسی بوده و سربلندی در تمامی عرصههای حساس از عشق بالای مردم به ولایت و انقلاب خبر میدهد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل افزود: ۹ دی روز ماندگاری در تاریخ انقلاب اسلامی بوده و یادآور ایستادگی ملت در مقابل هرگونه حرکت اغتشاشگر و تفرقهافکن خواهد بود.
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