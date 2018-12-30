قصور پیمانکار ایستگاه مترو جوادیه تهران بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب‌زاده در یکصد و دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری اظهار داشت: طبق بازدید انجام شده از ایستگاه مترو جوادیه متاسفانه شاهد مشکلات بسیاری در این ایستگاه بوده ایم. طبق مشاهدات به دلیل نشست‌های صورت گرفته در محوطه خارجی این ایستگاه و شکاف در سطح زمین، دسترسی اهالی محله مذکور به ایستگاه مترو مسدود و افراد برای رسیدن به ایستگاه باید مسیر طولانی را طی می کردند. همچنین نشست محوطه باعث تخریب سازه سرویس‌های بهداشتی و غیرقابل استفاده شدن پارک ترافیک در جنب ایستگاه شده است.

رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران از دیگر مشکلات این ایستگاه را نشت آب هنگام بارندگی به داخل ایستگاه عنوان کرد و افزود: مسئولان ایستگاه جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به پله‌های برقی، در مواقع بارندگی مجبور به قطع برق پله‌های مذکور شده که این امر با توجه به تعداد پله‌های موجود در ایستگاه تا سطح زمین، موجب ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای استفاده کنندگان شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به بررسی‌ها و بازدیدهای انجام گرفته خوشبختانه آسیب جدی به سازه اصلی و ساختمان‌های مرتبط به ایستگاه متروی جوادیه وارد نیامده است، اظهار کرد: مشکل اصلی محوطه متروی جوادیه، زیرسازی نامناسب و غیراصولی است که باعث ایجاد نشست‌های سرتاسری در محوطه پیرامون ایستگاه فوق‌الذکر شده است که این مهم موجب تخریب سرویس های بهداشتی و بسته شدن معبر ورودی اهالی محترم محله جوادیه به داخل ایستگاه شده است. همچنین تاسیسات شهری جنب ایستگاه شامل پارک ترافیک و پارک تاسیس شده شهید حججی، بدون استفاده و در حالت تعطیل است.

رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: با توجه به موارد فوق الذکر ضروری است که مسئولان شرکت بهره برداری مترو اقدامات لازم جهت ایمن سازی محوطه ( زیرسازی مجدد یا مقاوم سازی خاک) را با هماهنگی شهرداری منطقه ۱۱ هرچه سریع تر شروع نموده تا از تبعات بعدی آن جلوگیری شود.



حبیب‌زاده در پایان تصریح کرد: با توجه به قصور پیمانکار، شایسته است موضوع بررسی و در صورت کشف تخلف و یا اثبات قصور، اقدامات لازم برای برخورد با خاطیان و پیشگیری از موارد مشابه صورت پذیرد.