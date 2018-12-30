به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بنگاه های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی به عنوان طراح این تحقیق و تفحص گفت: اخیرا فرزندان وزیر پیشین رفاه از مجلس و نمایندگان به علت بررسی تخلفات صندوق های بازنشستگی شکایت کرده اند. این اقدام تعجب آور است، بدانند ذره ای از منافع ملت عدول نمی کنیم.

وی با اشاره به وضعیت نگران کننده شرکت های اقتصادی صندوق های بازنشستگی گفت: باید بررسی شود که عملکرد این شرکت ها چگونه بوده است که امروز ۹۰ درصد تعهدات حقوق بازنشستگان کشوری توسط دولت پرداخت می شود. این مشکلات در طول سالها شکل گرفته اما شدت مشکلات مربوط به سال های اخیر است.

پورابراهیمی اظهارداشت: طبق گزارش دیوان محاسبات آخرین گزارش حسابرسی صورت های مالی بنگاه های اقتصادی صندوق های بازنشستگی مربوط به سال ۹۱ است و سال ۹۲ به بعد صورت های مالی صندوق ها ارائه نشده است که این امر موجب شکل گیری پرونده های تخلفات اقتصادی شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی با انتقاد از پرداخت های نجومی در بنگاه های اقتصادی صندوق های بازنشستگی گفت: از دستگاه قضایی سوال کنید که چه حجم پرونده شکایت از صندوق های بازنشستگی در دادگاه ها در حال بررسی است.

وی به فشارهای سیاسی برای جلوگیری از بررسی تحقیق و تفحص یکی از تخلفات بنگاه های اقتصادی صندوق های بازنشستگی مبنی بر فروش چند برابر قیمت برخی شرکت ها به این بنگاه ها اشاره کرد و گفت: وزیر وقت رفاه نیز این تخلفات را قبول داشت اما معتقد بود عدد این تخلفات کمتر از مقداری است که در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با تأکید بر لزوم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور گفت: این تحقیق و تفحص را ظرف شش ماه به مجلس ارائه خواهیم داد.

در ادامه، علیرضا رحیمی در تذکری گفت: مجموع تحقیق و تفحص های مطرح شده در مجلس خاصیتی ندارد و این موضوع مورد ایراد هیات نظارت نیز قرار دارد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: معاونت نظارت مجلس و قوه قضائیه فرمت جدیدی را برای بررسی تحقیق و تفحص ها تهیه کرده اند که اگر این فرمت اجرا شود، مشکلات موردنظر شما برطرف خواهد شد.

در پایان نمایندگان با بررسی تحقیق و تفحص از عملکرد بنگاه های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری موافقت کردند.