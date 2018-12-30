به گزارش خبرگزاری مهر، «یولیس بونه رودیگوئز» کوبایی دارنده مدال طلای وزن ۶۱ کیلوگرم رقابت های جهانی ۲۰۱۸ مجارستان در رشته کشتی آزاد، «پیتر باچی» مجارستانی قهرمان وزن ۸۲ کیلوگرم این مسابقات در رشته کشتی فرنگی و «آدلین گری» دارنده مدال طلای کشتی زنان در وزن ۷۶ کیلوگرم رقابتهای جهانی از آمریکا سه کشتی‌گیری هستند که نامزد دریافت عنوان بهترین بازگشت سال شدند.

بونه رودیگوئز کوبایی پیش از این مدال برنز سال ۲۰۱۷ جهان، باچی مجارستانی مدال طلای سال ۲۰۱۴ جهان و آدلین گری نیز مدال طلای سال ۲۰۱۵ جهان را بدست آورده بودند.