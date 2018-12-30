گسترش همکاری های علمی دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه فنی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، ابراهیم صالحی عمران در دیدار با هیئت عراقی بر همکاری های مشترک بین دانشگاه های فنی و حرفه ای ایران و عراق تاکید کرد و افزود: دانشگاه فنی و حرفه ای آمادگی دارد دوره های عادی و کوتاه مدت را با همکاری طرف عراقی تعریف و ارائه کند.

وی ادامه داد: از موارد دیگری که با طرف عراقی توافق داریم کمک به تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها و آموزش اساتید و مدرسان دانشگاه فنی شمالی عراق است که منتظر تدوین برنامه اجرایی عملیاتی هستیم. این دوره ها پس از امضای توافق نامه و تعیین عناوین دوره ها در استان های مرزی ارائه خواهند شد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از آمادگی این دانشگاه برای کمک به آموزش اساتید، برگزاری دوره های مشترک و دوره های کوتاه مدت ویژه دانشجویان، برنامه ریزی درسی و ایجاد رشته های جدید مورد تقاضای طرف عراقی اعلام کرد.

موفق یحیی حمدون، رییس دانشگاه فنی شمالی عراق نیز افزود: دانشگاه فنی شمال عراق شامل چهار دانشگاه و ۷۰ دانشکده مختلف است که حدود ۲۰ هزار دانشجو دارد. دوره های این دانشگاه که در مقطع کارشناسی برگزار می شوند ۷۰ درصد عملی و ۳۰ درصد نظری هستند.

وی با اشاره به همکاری های نزدیک این دانشگاه با صنایع و شرکت‌های عراقی که به تازگی از بخش دولتی به شرکت‌های خصوصی گسترش یافته است توضیحاتی در خصوص شاخص های ارزیابی کیفی دانشگاه های عراق که توسط موسسه ای در وزارت علوم آن کشور انجام می شود ارائه داد.

حمدون در ادامه با بیان این که زمینه های فراوانی برای همکاری این دانشگاه با دانشگاه فنی و حرفه ای ایران وجود دارد برای بهره مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی های بالای دانشگاه فنی و حرفه ای درخواست همکاری کرد.