گفتمان ادبیات ایران و افغانستان در نشست ادبی کلمات

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه این هفته «نشست ادبی کلمات» به موضوع «گفتمان ادبی ایران و افغانستان» اختصاص پیدا کرده است. فرشته احمدی و محمدحسین محمدی (نویسنده معاصر افغانستانی) سخنرانان این نشست هستند. همچنین سیدرضا محمدی، شاعر معاصر افغانستانی نیز از طریق فضای مجازی در این برنامه حضور داشته و دقایقی را برای حاضران سخنرانی خواهد کرد.

همچنین در این برنامه شاعران و نویسندگانی از ایران و افغانستان مانند فریاد شیری، رزا جمالی، سرور رجایی، علی مدد رضوانی، آرش نصرت اللهی و ساجد فضل زاده حضور داشته و آثاری از خود را برای مخاطبان خواهند خواند. این برنامه از ساعت ۱۶ چهارشنبه ۱۲ دی در نشر چشمه رایزن برگزار می‌شود. نشر چشمه رایزن در نیاوران پایین‌تر از سه راه یاسر، شماره ۳۱۱ واقع است.



نشست ادبی کلمات با دبیری سجاد بهارلو و مریم جعفری آذرمانی هر دو هفته یکبار چهارشنبه‌ها در نشر چشمه رایزن برگزار می‌شود.