به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ملاقات وزیر آموزش و پرورش با نمایندگان منتخب شورای انجمن اولیا و مربیان استان‌ها با حضور سید محمد بطحایی و نورعلی عباسپور مدیرکل انجمن اولیا و مربیان صبح امروز در ساختمان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

در ابتدای این مراسم عباسپور گفت: بستر لازم برای مشارکت خانواده ها در مدارس ایجاد شده است. البته مقاومت هایی وجود دارد. باید این سد را بشکنیم.

وی ادامه داد: امروزه نگاه مثبتی از سوی وزیر و معاونان به این مشارکت وجود دارد تا بتوانیم برای پیشبرد برنامه های آموزش و پرورش به کار ببریم.

عباسپور بیان کرد: خانواده ها باید در سه سطح سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا در برنامه های های آموزش و پرورش مشارکت داشته باشند.

همچنین سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در این مراسم و پس از شنیدن سخنان نمایندگان منتخب شورای انجمن اولیا و مربیان استانها گفت: امیدوارم این جلسه آغاز راه پر خیر و برکتی باشد که تنها راه نجات آموزش و پرورش کشور است. شما جامعه بزرگی از ذی نفعان آموزش و پرورش هستید که عزیزانتان را به ما سپردید.

وی در ادامه بیان کرد: بسیاری از نکانی که گفتید نکات پاسخ دادنی نیست و مطالب مهم تعلیم و تربیت است. بسیاری از آنها گفته های ماست. دوستان من یک واژه ای را چندی پیش در برنامه ای گفتم که در رویکرد نوین تربیت و تعلیم، آموزش و پرورش و خانواده وو شریک هستند و هر دوی شرکا تلاششان تعالی این سرمایه است.

بطحایی افزود: اگر دو شریک ضوابط و قواعد شراکت را رعایت نکنند، سرمایه لطمه می خورد. مهمترین عامل در موفقیت این سرمایه در تعامل این دو شریک است. تعامل گفتگوی یکطرفه نیست که من آموزش دهم و شما صرفا گوش دهید بلکه موانع و مشکلاتم را به شریکم بگم و نظرت را بگویی و با یکدیگر تصمیم بگیریم. این حلقه مفقوده نظام آموزش و پرورش است و هر دو شریک کار خود را می کند.

وی بیان کرد: امروز بچه که از در مدرسه وارد شد در بهترین حالت وظایفم را انجام می دهم و بعد در اختیار شماست و شما هم در خانه به عنوان شریک کار خود را می کنید و حتی همدیگر را تخریب می کنیم و زحمات یکدیگر را خنثی می کنیم. آنچه شما در خانه ساخته اید من در مدرسه پنبه می کنم و آنچه من در مدرسه بافتم شما در منزل نقش بر آب می کنید. برای همین آنچه باید اتفاق نمی افتد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته از نظر آموزش و پرورش چنین تلاشی برای بچه ها نمی کشند اما خروجی بسیار بهتری دارد. خانواده و مدیر مدرسه دارند تلاش همدیگر را خنثی می کند. خانواده با الگوهای دیگری تربیت بچه را دنبال می کند با روش های دیگر و ما هم با الگو و روش های دیگر، شرط اصلی موفقیت ما در تربیت نسل آینده تعامل مدرسه و خانواده است. مشکلات کلاس و کمبود امکانات عامل اثر گذاری نیست اینقدر که این عدم تعامل مشکل ساز است.

وی ادامه داد: ما هر دو طرف نگرانیم و نشانه های نگرانیمان در پله های دادگستری و کوچه و خیابان پیداست. ما باید شبکه موثر خانواده و مدرسه را به سمت خانواده همگرا و نظام مند تبدیل کنیم. نیاز به این شبکه ما را بر آن داشت که مقدماتش را فراهم کردیم. رسانه آموزش و پرورش را آماده کرده ایم. بیایید و مستقیم با مدیران مدرسه به صورت آنلاین از منظر ولی دانش آموز حرف بزنید و بگویید کجا آنچه بافته ام را پنبه می کنید و متقابلا معلم ها این کار را بکنند.

وی تصریح کرد: ما در کشوری زندگی می کنیم که شرایط پیچیده تاثیرگذاری در زندگیهایمان دخیل است. در همان شبکه در حوزه آسیب های اجتماعی برنامه هایی را برای بارگذاری در این شبکه آماده کرده ایم ولی مانع هایی وجود دارد. ما امروز آموزش را برای خانواده ها اجباری می کنیم. باید خانواده ها دوره ها را بگذرانند و گواهینامه داشته باشند مثلا گواهینامه در حوزه آسیب های اجتماعی. در مهر ۹۸ باید از خانواده ها این گواهینامه ها را بخواهیم.

بطحایی ادامه داد: باید آستین‌ها را بالا بزنیم و عمل کنیم و در سطح ملی، استان و منطقه در شبکه تعاملی ارتباط فعالی داشته باشیم. مدرسه را مدرسه ای می دانیم که برای بچه‌ها باشد.

وی تصریح کرد: اینکه گفتیم در مداری ابتدایی اسباب بازی وجود داشته باشیم برای یادگیری کمک کننده است، می‌دانیم که تجهیزات؛ و اعتبارات محدودیت دارد، اما برپا و برجا گفتن برای بچه ۶ سال تمام کافی نیست و باید روانشناسی رشد رعایت شود.