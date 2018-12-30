به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مقدم فر صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی در مصلای بیت المقدس شهر اراک اظهار داشت: دشمنان در فتنه ۸۸ تمام ظرفیت خود را به کار گرفت، حتی از عوامل داخلی هم بهره بردند اما مردم با بصیرت و تکیه بر دین و خدا محوری بر حرکت آنان خط بطلان کشیدند.

مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: حماسه ۹ دی برخلاف اصرار دشمنان بر تحریف و فراموش شدنش را باید هر ساله تکریم کرد و نیز مراقب باشیم تحریف نشود، چرا که حماسه ۹ دی عظمت دارد و اگر کسی بخواهد عظمت ۹دی را درک کند، لزوما باید بزرگی فتنه ۸۸ را بداند.

وی بیان داشت: این فتنه بزرگتر از هشت سال دفاع مقدس بود. چون جنگ تحمیلی نمی‌توانست انقلاب را از پا در بیاورد ولی فتنه ۸۸ مخرب‌تر بود چون فتنه بود و به دنبال خود اهدافی داشت و شرایطی داشت که آن را ممتاز می‌کرد. تا امروز فتنه های مختلفی طی این چند سال داشته ایم که آمریکایی‌ها و دشمنان انقلاب پدید آورده‌اند اما فتنه ای بزرگتر از فتنه ۸۸ نداشتیم و ان شا الله نخواهیم داشت.

مقدم فر خاطرنشان‌کرد: بزرگی فتنه را می‌توان در دو مولفه خلاصه کرد، اول اینکه این فتنه شرایطی داشت که دشمن تمام توان خود را به صحنه آورد. دشمن پی برده بود که با جنگ سخت نتوانسته حریف نظام جمهوری اسلامی شود واین نظام دارد برای دیگر کشورها الگو می شود لذا در اتاق های فکر خود مدل‌های جدیدی را علیه نظام طراحی کرد که بر اساس آن در سه دهه این طراحی را برای براندازی نظام ایران به کار ببرند.

مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در فتنه ۸۸ شرایط و زمینه را برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران طوری طراحی کرده بودند که معتقد بودند براساس آن می‌توان حتما کار انقلاب را تمام کرد و به اطمینان اینکه این کار تمام می شود تمام ظرفیت‌های خود را علیه انقلاب به صحنه آوردند، لذا مقام معظم رهبری فرمودند این جنگ همان جنگ تاریخی احزاب است.

وی بیان داشت: دشمن در این فتنه تمام ظرفیت های جاسوسی و اطلاعاتی خود را در داخل و خارج کشور به کار گرفت و در فتنه ۸۸ یکی از ظرفیت‌های که نقش قرارگاه عملیاتی را داشت سفارت انگلیس بود.

مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: عده‌ای اصرار دارند حماسه ۹ دی محو شود. چون ۹دی توانمندی نظام و بصیرت مردم و درایت رهبری را به جهان و جهانیان ثابت کرد. دشمن با همه توطئه ها وبه کار گیری تمام ظرفیت های داخلی و خارجی و جاسوسی و رسانه ای، تصور می کرد این فتنه کار نظام را تمام می‌کند، ولی یک چیز را محاسبه نکرده که همیشه از این نقطه ضربه می‌خورد، آنهم دین این مردم و اعتقادتشان است که بر خدامحوری استوار است.

مقدم فر خاطر نشان کرد: دشمن بعد از آن همه اتفاقاتی که طراحی کرد در تمامی توطئه ها ناکام ماند، به همین دلیل هم اکنون با فشار اقتصادی و تحریم‌ها از بیرون قصد دارد کاری کند که اقتصاد مقاومتی شکل نگیرد و مردم را در فشار قرار بدهد تا در مقابل نظام و مسئولین بایستند ولی امروز دیدیم که در این زمینه هم با شکست روبرو شد.

وی ادامه داد: آنها معتقد بودند که نظام جمهوری اسلامی چهل سالگی خودش را نخواهد دید، ولی می بینیم که در آستانه ۴۰ سالگی قرار گرفته است. امروز آمریکا روبه افول است و نقشه های دشمن لو رفته است. علاوه بر این کاملا به قدرت جمهوری اسلامی هم پی برده‌اند اما به فرموده رهبری باید هوشیار باشیم چون ممکن است دشمن از هر گوشه ای به ما لطمه بزند و از پروژه جدید استفاده کنند که باید با تمام قدرت وبصیرت هم مردم هم مسئولین دلسوز نظام هوشیار باشند و هوشیارانه برخورد کنند.

مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: هم اکنون دشمن با استفاده از عوامل داخلی خود به دنبال تضعیف نظام و تضعیف جایگاه رهبری است و امروز هم این پروژه را دنبال می کنند، چون دشمن همیشه از یک مسیر حرکت نمی کند. اما در عین حال خودشان اعتراف می کنند که به نتیجه نرسیده ایم.